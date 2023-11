Tourenwagen Legenden setzten eingeschlagenen Weg fort

Die Tourenwagen Legenden bestreiten 2024 fünf Rennwochenenden unter dem Motto «Family and Friends – European Tour 2024». Tourenwagen der 80er und 90er Jahre startberechtigt – Fahrzeuge der 2000er Jahre ausgeschlossen.

Der Schritt war allzu logisch. Mit Thorsten Stadler hat einer der Mitbegründer der 2019 ins Leben gerufenen Rennsportserie Tourenwagen Legenden die Stafette übernommen. Zusammen mit einem Förderkreis, der sich aus langjährigen Freunden, Weggefährten und Partnern zusammensetzt, führt der Rennen fahrende Mercedes-Spezialist den vor annähernd fünf Jahren eingeschlagenen Weg fort. Tourenwagen der achtziger und der neunziger Jahre finden auch in Zukunft eine familiär geprägte Plattform vor. Während vieles so bleiben soll, wie es mit nachhaltigem Erfolg bereits etabliert worden ist, unterscheidet sich allein das künftige Motto der Tourenwagen Legenden vom Bisherigen: «Family and Friends – European Tour 2024» fasst die neue Philosophie treffend zusammen – ein Statement, das bisherige wie zukünftige Teilnehmer gleichermaßen anspricht.

Das Wichtigste in Kürze:

Kontinuität und Bodenständigkeit: Die Tourenwagen Legenden bieten ihren Teilnehmern Perspektiven und vor allem Planungssicherheit.

Bewährte Ausrichtung: Renntourenwagen der 1980er und der 1990er Jahre in einer übersichtlichen Klassenstruktur als solide Basis.

Rückbesinnung auf das Premierenjahr: Wie 2019 mit Erfolg etabliert, bilden fünf hochwertige Event-Termine im grenznahen Europa das Grundgerüst.

Es bleibt in der Familie – getreu dieser Devise hat Thorsten Stadler die Verantwortung für die 2019 von ihm mitbegründete Rennsportserie Tourenwagen Legenden übernommen. Ein Konsortium aus langjährigen Freunden, Weggefährten und Partnern unterstützt ihn dabei.

«Ein logischer Schluss, eine logische Konsequenz“, bewertet der Rennen fahrende Mercedes-Spezialist die Situation. «Mir ging es um Kontinuität, um die Fortsetzung des eingeschlagenen Weges.»

Viel wird sich nicht verändern an der einmal gewählten Ausrichtung des Formats, das die vielgeliebten Renntourenwagen der 1980er und 1990er Jahre vereint. In diesem Sinne werden Fahrzeuge ab Baujahr 2000 auf unbestimmte Zeit nicht mehr ausgeschrieben.

Fünf hochwertige Veranstaltungen im In- und Ausland sind festgelegt, bei denen die Fahrfreude und freundschaftliche Atmosphäre den Hauptakzent ausmachen. Der Rennkalender der Tourenwagen Legenden-Saison 2024 wird zu einem späteren Zeitpunkt bestätigt.

Die Vorzeichen stehen auf Konsolidierung, wie Thorsten Stadler bestätigt: «Wir sind alles andere als unerfahren auf diesem Gebiet. Das haben wir hinlänglich bewiesen. Zuallererst wollen wir sicherstellen, dass auch in Zukunft alles ohne Reibungsverluste funktioniert – bis hin zu einem Gemeinschaftszelt, in dem sich wirklich alle Mitreisenden im Fahrerlager willkommen und gut aufgehoben fühlen können.» In dieser Hinsicht wird eine liebgewonnene Tradition der letzten Jahre der Tourenwagen Legenden zurückkehren – mehr dazu zu einem späteren Zeitpunkt.

«Jetzt gehen wir erst einmal an die Arbeit und konzentrieren uns auf das Wesentliche!», fasst der Südniedersachse Stadler die Philosophie zusammen. «Wir wollen uns nicht verzetteln, sondern weiterhin bezahlbares und zugleich attraktives Racing mit unseren Lieblingsautos anbieten, deswegen wird es künftig auch drei Rennen über jeweils 30 Minuten bei gleichem Nenngeld geben, das übrigens ebenfalls stabil bleiben wird.»

Neben den Berühmtheiten auf vier Rädern sollen auch in der kommenden Saison all die Fahrerpersönlichkeiten, die Zeitzeugen, die für diese Sportart so prägend sind, einmal mehr ein adäquates Betätigungsfeld finden. So kämpfte beim diesjährigen Saisonfinale der Tourenwagen Legenden auf dem Nürburgring der dreimalige DTM-Titelgewinner Klaus Ludwig in gleich zwei verschiedenen Mercedes-Benz um die Tagessiege mit, um die sich sein einstiger Berufsfahrer-Kollege Altfrid Heger ebenso bewarb. Mit dem ehemaligen Radweltmeister und DTM-Starter Klaus-Peter Thaler gestaltete ein weiterer prominenter Sportler den Jahresabschluss 2023 mit. «Daran knüpfen wir konsequent an und bereiten uns auf schöne Event-Wochenenden vor, die ganz einfach Spaß machen», verspricht Thorsten Stadler. Neu ist eigentlich nur das Motto, das seit der Übergabe der Stafette gilt. Es lautet: «Family and Friends – European Tour 2024». Ein Statement, das eigentlich selbsterklärend ist.