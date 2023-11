DTM-Champion Thomas Preining geht davon aus, dass er auch im kommenden Jahr in Deutschlands bekanntester Rennserie startet. Bei Manthey EMA hat bereits die Vorbereitung auf die kommende Saison begonnen.

Startet er 2024 die Mission Titelverteidigung in der DTM? Nach seinem DTM-Titel sprach Thomas Preining auf einer Pressekonferenz in Hockenheim darüber, dass er zuversichtlich ist, auch im kommenden Jahr in der DTM an den Start zu gehen.

«Ich bin zuversichtlich, dass ich nächstes Jahr zurückkehre», so der österreichische Porsche-Werksfahrer nach seinem DTM-Titelgewinn auf einer Pressekonferenz, ehe er lachend anfügt: «Aber ich war in der Vergangenheit über viele Sachen zuversichtlich.»

Nach dem Titelgewinn beim Finale in Hockenheim hat beim legendären Porsche-Team Manthey EMA bereits die Vorbereitung auf die DTM-Saison 2024 begonnen. «Außerdem standen noch ein paar teaminterne Meetings an, für die es am Sonntag aus guten Gründen keine Zeit gab. Wer auch immer nächstes Jahr für Manthey EMA fährt, darf sich also über Verbesserungsvorschläge von mir freuen», so Preining in einem Interview.

Doch vor Preining liegen zunächst zwei andere Aufgaben vor der Tür. In Bahrain bestreitet er den Rookie-Test der FIA WEC im Porsche 963. Danach startet er erstmals in Macau im FIA GT World Cup.