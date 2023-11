Aus Kostengründen: DTM streicht 2024 Donnerstagtests

2024 gibt es in der DTM keine Donnerstagtests mehr

In Oschersleben, auf dem Lausitzring und dem Red Bull Ring hatten die DTM-Fahrer und -Teams die Gelegenheit sich bei Testfahrten auf das anstehende Rennwochenende vorzubereiten. Dies wird 2024 abgeschafft.

Beim 2023er Saisonauftakt in Oschersleben, dem Lausitzring und der Veranstaltung auf dem Red Bull Ring organisierte die GTM GmbH, die ausrichtende ADAC-Dachfirma der DTM und der weiteren Rennserie, Donnerstagtests aus, bei denen sich die Rennteams auf das anstehende Rennwochennede vorbereiten konnten.

Doch die Testtage stießen auf wenig Gegenliebe bei den Rennställen. Da durch die Tests am Donnerstag nicht die privaten Testfahrten reduziert wurden, galten sie als Kostentreiber. Zudem bezeichneten mehrere Teams sie als nutzlos, da sie vor den Augen der Konkurrenz keine ernstzunehmende Testarbeit am Limit absolvieren wollten. Zudem waren die gesammelten Daten bei Wetterwechseln - wie am Red Bull Ring - für das Rennwochenende nutzlos.

Zur 2024er DTM-Saison reagiert die GTM GmbH auf diese Kritik und streicht diese zusätzliche Tests, wie bei der Vorstellung der 2024er Nennungskriterien bekanntgegeben wurde.

Ein generelles Testverbot und die Verkürzung der DTM-Rennwochenenden auf zwei Tage mit der Einführung eines revolutionären Qualifyingsystems wird derzeit noch intern diskutiert. Details hierzu wird es spätestens bei der Verkündung des Reglements für die Saison 2024 geben.