Umfrage: DTM als beste nationale Rennserie gekürt

Die Leser des Fachmagazins sport auto wählten die DTM mit einem großen Vorsprung als beste nationale Rennserie. ADAC Motorsportchef Thomas Voss nahm die Auszeichnung von sport auto-Chefredakteur Marcus Schurig entgegen.

Die DTM ist von den Lesern des Fachmagazin „sport auto“ als beste nationale Rennserie ausgezeichnet worden. Bei der zum 31. Mal durchgeführten Leserwahl, bei der insgesamt 9.344 Leser ihre Stimme abgaben, setzte sich die DTM mit 47,2% Zustimmung bei den „Best Brands“ in der Kategorie nationale Rennserien durch. Bei der Leserwahl werden jährlich nicht nur die besten sportlichen Fahrzeuge gewählt, sondern auch über die besten Marken im Umfeld sportlicher Serienfahrzeuge und des Motorsports abgestimmt. Bei der Verleihung der sport auto Awards 2023 in Stuttgart nahm ADAC Motorsportchef Thomas Voss die Auszeichnung von sport auto-Chefredakteur Marcus Schurig entgegen.

«Die sport auto zählt mit ihrer fundierten und hintergründigen Berichterstattung zu den renommiertesten Motorsport-Magazinen in Europa. Von den gut informierten Lesern der sport auto als beste Rennserie gewählt zu werden, freut uns sehr und bestätigt den von mit der DTM eingeschlagenen Weg. Vielen Dank an alle Leser und Unterstützer der DTM für diese Auszeichnung», so Thomas Voss.

«Die Leserwahl von sport auto ist ein wichtiges Stimmungsbarometer für das sportliche Segment», so Chefredakteur Marcus Schurig. «Unsere Leserschaft hat einen starken Fokus auf Fahrdynamik und Rennstrecken-Performance, ein Drittel unserer Leser sind selbst regelmäßig auf der Rennstrecke unterwegs. Dementsprechend kompetent und kompromisslos fallen die Urteile unserer Leser zu neuen Modellen im Sportsegment aus. Meine These lautet daher: Wenn ein Hersteller unsere Leser mit einem neuen Produktangebot überzeugen kann, wird er auch im Gesamtmarkt damit sehr erfolgreich sein.»

Die Top 5 der Umfrage:

1. DTM 47,2 % der Stimmen

2. ADAC GT Masters 34,9 %

3. Nürburgring Langstrecken-Serie 32,5%

4. Deutsche Rallye-Meisterschaft 18,7 %

5. Deutsche Bergmeisterschaft 17,2%