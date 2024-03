Emil Frey Racing erneut mit zwei Ferrari in DTM

Auch in der 2024er DTM-Saison bringt Emil Frey Racing zwei Ferrari 296 GT3 in der DTM an den Start. Das Fahreraufgebot bleibt unterändert: Jack Aitken und Thierry Vermeulen. Aitken fuhr 2023 den Debütsieg ein.

Emil Frey Racing stand im vergangenen Jahr vor zahlreichen neuen Herausforderungen. Erstmals in der Geschichte des Rennstalls nahm man in der heißumkämpften DTM teil. Mit dem Einsatz des neuen Ferrari 296 GT3 erlebte das Team viele Höhen und Tiefen – doch am Ende blickte das Team rund um Lorenz Frey-Hilti zufrieden mit Platz sieben in der DTM-Teamwertung auf die Saison zurück. Jack Aitken fuhr am DEKRA Lausitzring zudem den ersten DTM-Sieg des Teams ein.

In der DTM startet das Team erneut mit zwei Ferrari 296 GT3 und den bekannten Gesichtern Jack Aitken und Thierry Vermeulen. Die im letzten Jahr erfolgreich gestartete Zusammenarbeit mit Verstappen.com und Thierry Vermeulen wird fortgesetzt und auf die Erfahrungswerte von letzter Saison aufgebaut.

Lorenz Frey-Hilti, Team Principal: «Wir haben viel Erfahrung mit dem Ferrari über das gesamte letzte Jahr sammeln können und sind nach wie vor sehr überzeugt und beeindruckt, was Ferrari da für ein tolles Rennauto entwickelt hat. Dieses Jahr gehen wir besser vorbereitet in die Saison, denn letztes Jahr fand der Wechsel zu Ferrari sehr spät vor dem ersten Rennen statt. Die Erwartungen von außen sind sehr hoch, aber wir haben auch große Erwartungen an uns selbst. Unser Ziel ist es regelmäßig in die Top-10 zu fahren. Es ist sicherlich eine grosse Herausforderung und wir wollen natürlich auch gerne um die Siege kämpfen, darum sind wir auf dem Rennplatz.»

Jack Aitken: «Eine zweite Saison in der DTM ist aufregend. Ich habe die Serie im vergangenen Jahr geliebt, weil sie so konkurrenzfähig und aggressiv ist. Wir erwarten, dass wir konsequenter an der Spitze kämpfen, mehr Siege und Pole-Positions holen! Ich denke, wir verstehen den Ferrari jetzt besser als noch zu Beginn des letzten Jahres, sodass wir erwarten können, noch stärker zu sein.»

Thierry Vermeulen: «Es ist mein zweites Jahr in der DTM. Zunächst einmal bin ich sehr dankbar, dass ich zurückkomme und ein großes Dankeschön geht an Emil Frey Racing zusammen mit meinem Partner Verstappen.com Racing. Ich denke, auch für mich selbst ist es eine große Chance, in dieselbe Meisterschaft zurückzukehren, mit demselben Team und demselben Auto. Letztes Jahr war definitiv nicht einfach, aber zum Ende hin haben wir ein gutes Fundament gelegt, auf dem wir zu Beginn dieser Saison aufbauen können. Vor allem die DTM ist sehr hart umkämpft und man muss in jedem einzelnen Rennen punkten, um ganz vorne dabei zu sein.»