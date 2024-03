ABT Sportsline feiert Racing-Party in Gurgl (AUT)

Zur Einstimmung auf die 2024er DTM-Saison und dem Start beim 24h-Rennen auf dem Nürburgring wird ABT Sportsline eine Fan-Party in Gurgl im Ötztal (Tirol, Österreich) feiern. Freier Eintritt für Fans.

Bei ABT Sportsline in Kempten hat der Final Countdown für die neue DTM-Saison (Saisonstart am 27./28. April) und das 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring (1./2. Juni) begonnen. Den bevorstehenden doppelten Saisonstart im GT3-Sport feiert das Unternehmen aus Kempten gemeinsam mit seinen Partnern mit einer großen Fan-Party in Gurgl im Ötztal (Tirol, Österreich) auf 1.900 Metern.

Der Ortskern wird am Montag, den 18. März ganz im Zeichen der GT3-Aktivitäten von ABT Sportsline stehen. Von 15:00 bis 22:30 Uhr erwartet Motorsport-Fans bei freiem Eintritt ein buntes Programm mit Musik, Interviews, Autogrammstunden, Pit Stop Challenge und vielen weiteren Highlights. Vor dem Kongress- und Veranstaltungszentrum Gurgl Carat werden der ABT Audi R8 LMS GT3 evo II, der neue ABT XGT, das Schaeffler DTM-Innovationstaxi mit Steer-by-Wire-Technologie, das CUPRA DTM Safety Car, der ABT CUPRA Formentor VZ5 BAT und die ABT RS6 Legacy Edition präsentiert. Am Abend enthüllt ABT Motorsportdirektor Martin Tomczyk gemeinsam mit seinen Fahrern als Weltpremiere den ABT Lamborghini Huracán GT3 EVO2 im spektakulären neuen Design für das diesjährige 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring. Krönender Abschluss ist die CUPRA x ABT Tribe Party mit dem DJ und Produzenten BENNETT.

Daniel Abt wird vor dem Gurgl Carat am Red Bull Event Truck die ABT DTM-Piloten Ricardo Feller und Kelvin van der Linde und ihre Rennfahrerkollegen aus dem 24-Stunden-Team interviewen. Die Fans dürfen sich zudem auf weitere prominente Talkgäste wie die Skistars Dave Ryding und Linus Straßer, Rennfahrer Markus Winkelhock oder Norbert Haug freuen. Der ehemalige Motorsportchef von Mercedes ist heute Motorsport-Berater bei ABT Partner Schaeffler und beschäftigt sich intensiv mit der Frage, wie Motorsport auch in Zukunft für die Gesellschaft relevant bleiben kann.

Dank Red Bull können die Fans in Gurgl auch selbst aktiv werden. Red Bull bringt sein F1 Pit Stop Game mit ins Ötztal. Zudem präsentieren zahlreiche Partner von ABT Sportsline ihre Unternehmen im Rahmen der ABT Racing Party in Gurgl. Erstmals dabei ist der Spezialmaschinenbauer Bihler, den ABT Sportmarketingchef Harry Unflath als neuen Partner für das DTM-Engagement gewinnen konnte.

«Wir waren im vergangenen Jahr schon zu einem kleinen DTM-Kick-off mit Kelvin, Ricardo, Martin und Dave Ryding in Gurgl», sagt Harry Unflath. «Das hat allen so gut gefallen, dass daraus nun ein eigenständiger Event geworden ist. Ich bedanke mich schon jetzt bei allen Partnern für die tatkräftige Unterstützung und freue mich riesig auf den 18. März und hoffentlich viele Fans. Das Ötztal ist immer eine Reise wert, an diesem Tag aber gleich doppelt.»

Gurgl ist als «Diamant der Alpen» bekannt für Winterurlaub auf höchstem Niveau in Verbindung mit gehobener Hotellerie und Gastronomie. Diese Kombination garantiert Top Quality Skiing am hinteren Ende des Ötztals inmitten mächtiger Dreitausender in einem der exklusivsten Skigebiete der Alpen. Die Premium-Destination überzeugt mit ihrer schneesicheren Höhenlage von 1.800 bis 3.030 Metern, 112 Pistenkilometern und 25 Liften ohne Wartezeiten. 2023 startete Gurgl das erste Mal mit einem AUDI FIS Skiweltcup in die Saison.