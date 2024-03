Schumacher CLRT Racing Team vor DTM-Programm?

Erhält die DTM zukünftig Zuwachs aus Frankreich? Das aus der GT World Challenge Europe bekannte Schumacher CLRT Racing Team befasst sich mit einen Einstieg in Deutschlands bekannteste Rennserie.

Erhält die DTM künftig Zuwachs aus Frankreich? Das Schumacher CLRT Racing Team hat einen genauen Blick auf die Rennserie geworfen. Teameigner Côme Ledogar, selbst ein erfolgreicher Rennfahrer der 2021 die 24h Spa gewinnen konnte und 2016 sowie 2021 Meister im GT World Challenge Europe Endurance Cup wurde, gab gegenüber den französischen Kollegen von Endurance-Info an, dass es sein Ziel ist, das Team in Richtung DTM weiterzuentwickeln.

In diesem Jahr geht die Mannschaft in ihre zweite Saison in der GT World Challenge Europe. Im Endurance Cup wird der französische Rennstall erstmals ein Pro-Fahrzeug einsetzen. Die beiden letztjährigen KÜS Team Bernhard-DTM-Piloten Ayhancan Güven und Laurin Heinrich steuern das Fahrzeug dort mit dem Franzosen Dorian Boccolacci, der ebenfalls schon im ADAC GT Masters ein Rennen für sich entscheiden konnte.

Ledogar gibt zudem an, dass das Team mit dem Pro-Fahrzeug wohl auch Gaststarts im Sprint Cup absolvieren wird. «Wir haben versucht, einen Porsche in der Sprint-Serie in der Pro-Klasse einzusetzen, aber wir konnten es nicht mehr schaffen, bevor die Anmeldungen geschlossen wurden», so Ledogar.

Für Porsche könnte das Schumacher CLRT Racing Team somit eine perfekte Ergänzung für das DTM-Programm im Jahr 2025 sein, nachdem sowohl der Bernhard-Rennstall als auch Toksport WRT die Rennserie nach der Saison 2023 verlassen haben und in diesem Jahr ausschließlich Manthey-EMA mit dem 911 GT3 R in der Rennserie startet. In diesem Jahr legt der Fokus des Rennstalls allerdings erstmal im GT3-Bereich auf der GT World Challenge Europe.

Zudem startet das Team in der GT4 European Series, dem Porsche Mobil 1 Supercup, dem Porsche Carrera Cup France, der französischen FFSA GT und dem Alpine Cup Europe, so dass der Rennstall ein vollgepacktes Rennprogramm auch ohne DTM vor sich hat!