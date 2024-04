Vor DTM-Saisonstart: 7 Fakten über Maro Engel

Vor dem DTM-Saisonstart in Oschersleben stellen wir euch die diesjährigen Piloten einmal genauer vor. Maro Engel spricht über seine Ziele für die anstehende Saison und seine ersten Berührungspunkte mit der DTM.

Bereits seit 2008 startet Maro Engel, mit Unterbrechungen, in der DTM und bringt daher dementsprechend viel Erfahrung mit in die DTM. In diesem Jahr wird Engel mit WINWARD Racing an den Start gehen und einen Mercedes-AMG GT3 steuern.

7 Fakten mit Maro Engel:

Das Ziel für die DTM-Saison:

Wenn wir schon mal da sind, wollen wir am liebsten gewinnen! ;-)

Meine Go-To Beschäftigung abseits der Rennstrecke:

Zeit mit der Familie verbringen

Die nervigste Angewohnheit von mir:

Ich bin Perfektionist

An diesen Rennfahrer denke ich beim Wort „Legende“ zuerst:

Juan Manuel Fangio

Wenn ich nicht Rennfahrer geworden wäre, wäre ich jetzt:

Fußballer

Was mein Teamchef nicht über mich erfahren sollte:

Wahrscheinlich weiß er es schon. ;-)

Mein erstes DTM-Erlebnis:

Als Kind die Rennen von Bernd Schneider erst im TV, dann live zu sehen und im Fahrerlager am Norisring auf Autogrammjagd zu gehen.