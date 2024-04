Happy Birthday, DTM – ein Geburtstagsbrief

​Liebe gute, alte DTM, zum Saisonstart 2024 am 27./28. April in Oschersleben feierst du deinen 40. Geburtstag. Du bist nicht mehr, was du mal warst, aber wichtig ist, dass du überhaupt noch da bist.

Das wäre ja schon zwei Mal fast schief gegangen – als du Ende 1996 ins Koma gefallen und erst nach Jahren wieder aufgewacht bist. Auch Ende 2022 wurde es nochmal verdammt eng, als du am Rande einer neuen Ohnmacht angelangt warst und gerade noch vor dem endgültigen Ableben vom ADAC gerettet werden konntest.

Was für eine große Tat. Das wäre ganz schlimm geworden, denn was ist der Motorsport hierzulande schon ohne dich? Du bist unser Zugpferd, nachdem wir fast alles andere an Spitzensport im Laufe der Jahre verloren haben. Warum eigentlich?

Hätte der ADAC dich, liebe DTM, nicht mit einer noblen Geste vor dem endgültigen Untergang bewahrt und adoptiert, hätten wir hier nichts mehr an Großem mit internationalem Zuschnitt. Bestenfalls noch ein GT Masters und ein 24 h-Rennen.

Auf Formel 1, Sportwagen-WM oder Formel-Klassen aller Art müssen die Fans hierzulande ja schon länger verzichten. Was waren das für Zeiten, als spätere F1-Piloten ihre Grundausbildung in der Formel 3 bei dir im Rahmenprogramm gemacht haben. Schön, dass du, liebe DTM, wenigstens noch geblieben bist. Deinen Rettern in München gebührt Dank und Anerkennung.

Nun also feierst du 2024 deinen 40. Geburtstag und startest in deine Jubiläums-Saison. Eigentlich müsste man ja die drei Jahre abziehen, die du im Koma lagst. Aber Schwamm drüber, du bist ja wieder aufgewacht und hast zwischendurch nur nochmal hier und da ein bisschen geschwächelt.

Seit letztem Jahr hast nun also mit dem großen ADAC einen neuen, starken Lebenspartner an deiner Seite, der dir und deinen vielen Fans eine sichere Heimat und Zukunft bietet. Und was den Schmerz über die verlorenen goldenen Tourenwagen-Jahre angeht – die Zeiten haben sich geändert.



Tourenwagensport wie du und wir ihn geliebt haben, wird es nicht mehr geben. Wir sollten froh sein, dass wir überhaupt noch Autos mit Sound in der DTM haben. Die Aussicht auf jaulende und quietschende E-Autos wird weder dir noch den Fans viel Begeisterung entlocken. Genießen wir also was wir haben und trauern nicht Verlorenem nach.



Nochmals Glückwunsch, liebes Geburtstagskind DTM. Bleib‘ weiter gesund und bereite uns allen weiter Freude an der Rennstrecke oder wahlweise am TV-Gerät. Ich wünsche dir alles Gute, eine strahlende Zukunft und stabile Gesundheit. Wenn du auf deine alten Tage trotzdem wieder mal krank werden solltest, wird sich hoffentlich gleich ein Doktor finden, der dich erneut zu Kräften kommen lässt. Denn eines ist klar – wir dürfen dich nicht verlieren.



Und noch was zum Schluss: Falls man dich wirklich mal zwangsweise ins E-Sanatorium einweisen will, dann weigere dich standhaft und wechsle lieber ganz rüber ins Lager der Historischen. Teile von dir aus deinen früheren Jahren sind dort ja schon seit ein paar Jahren angelangt.



Das alles wollte dir als unverbesserlicher Alt-Fan sagen. Nochmals: Happy Birthday DTM.