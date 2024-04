Debüt: Pirelli bringt neuen Regenreifen in die DTM

Die DTM wird auch in diesem Jahr auf Reifen von Pirelli rollen. Mit dem Cinturato WHB wird in diesem Jahr ein neuer Regenreifen der italienischen Marke in der DTM und dem ADAC GT Masters debütieren.

Die DTM startet mit Pirelli in die zweite Saison. Der italienische Reifenhersteller mit Sitz in Mailand rüstet bis 2025 exklusiv die bis zu 600 PS starken Fahrzeuge von Audi, BMW, Ferrari, Lamborghini, McLaren, Mercedes-AMG und Porsche der DTM aus. Vergangene Saison kam erstmals in der 40-jährigen DTM-Geschichte der Pneu des Formel-1-Ausrüsters zum Einsatz – dieses Jahr geht die Partnerschaft in die nächste Runde. Fahrer und Teams profitieren von der Expertise des Premium-Partners, der in dieser Saison auch eine Innovation präsentieren wird: Pirelli wählte die DTM und das ADAC GT Masters für die Premiere des neu entwickelten Regenreifens Cinturato WHB.

Reifen von Pirelli waren bereits im vergangenen Jahr ein entscheidender Faktor für die spannenden und abwechslungsreichen Rennen der DTM. Elemente dafür sind nicht nur die Performance-Boxenstopps, die für viel Nervenkitzel zur Rennmitte sorgen, sondern auch die Vorgaben für die Reifen. In der DTM Saison 2024 starten die ersten Zehn des Qualifyings auf den Reifen, mit denen sie auch im Zeittraining unterwegs waren. Die nachfolgenden Konkurrenten starten mit frischen Reifen in das Rennen. Diese Regel beeinflusst die Rennstrategien der Teilnehmer und wurde nach guten Erfahrungen in der Vorsaison, als die Regel für die Top-Sechs galt, nun auf die schnellsten Zehn im Qualifying ausgedehnt.

«Unsere Zusammenarbeit ist nicht nur wegen der verlässlich hohen Qualität der Reifen von unschätzbar hohem Wert. Mit Pirelli gehört ein Unternehmen mit der Erfahrung aus zahlreichen internationalen Rennserien inklusive der Formel 1 zu unseren Partnern», sagt ADAC Motorsportchef Thomas Voss.

Matteo Braga, Manager Circuit Activities bei Pirelli, kommentiert: «Wir freuen uns darauf, unsere Erfahrungen in dieser hochkarätigen Meisterschaft fortzusetzen und mit einem Veranstalter, Teams und Fahrern von höchster Qualität zusammenarbeiten zu können. Die Entscheidung, die DTM als Startpunkt für die Einführung unserer neuen Generation von Regenreifen zu wählen, ist kein Zufall. Sie wurde auf Basis unserer Erfahrungen im vergangenen Jahr auf den Rennstrecken dieser Serie entwickelt und wird nun schrittweise auf alle GT-Serien ausgeweitet. Der neue Regenreifen ist Teil unseres Programms, das auf eine kontinuierliche Weiterentwicklung unserer Produktpalette abzielt, um die Entwicklung der immer leistungsfähigeren GT-Fahrzeuge zu begleiten und die Erwartungen unserer Kunden zu erfüllen.»