Vor Saisonstart: 7 Fakten über Christian Engelhart

Vor dem DTM-Saisonstart in Oschersleben stellen wir euch die diesjährigen Piloten einmal genauer vor. Christian Engelhart über sein erstes Formelrennen im Rahmen der DTM und seinen Perfektionismus.

Beim Saisonauftakt 2023 konnte Christian Engelhart in Oschersleben ein Rennen gewinnen. Doch im Sommer ging die Zusammenarbeit mit Toksport WRT in die Brüche. Nach einem Start mit dem Grasser Racing Team beim Saisonfinale in Hockenheim kehrt er nun als Lamborghini-Werksfahrer in das österreichische Team zurück.

7 Fakten mit Christian Engelhart:

Das Ziel für die DTM-Saison:

Top 5

Meine Go-To Beschäftigung abseits der Rennstrecke:

Radfahren, Schwimmen

Die nervigste Angewohnheit von mir:

Perfektionismus

An diesen Rennfahrer denke ich beim Wort „Legende“ zuerst:

Da gibt es Einige

Wenn ich nicht Rennfahrer geworden wäre, wäre ich jetzt:

Entwicklungsingenieur im Management der Autoindustrie

Was mein Teamchef nicht über mich erfahren sollte:

Mein Teamchef weiß eh alles über mich

Mein erstes DTM-Erlebnis:

Mein erstes Formelrennen im Rahmen der DTM in Hockenheim als BMW ADAC Formel Junior in 2002