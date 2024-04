Maro Engel (AMG) mit Bestzeit im ersten Training

Maro Engel setzte die Bestzeit im ersten Training der DTM in Oschersleben im Mercedes-AMG GT3 von WINWARD Racing. Massive Verzögerung des Trainings durch das Rahmenprogramm.

Die Bestzeit im ersten Training der DTM in Oschersleben geht an Maro Engel. Im WINWARD Racing Mercedes-AMG GT3 umrundete der Routinier den Kurs in der Magdeburger Börde in 1:21.951 Minuten.

Rang zwei geht an Sheldon van der Linde im Schubert Motorsport BMW M4 GT3. Beim Heimspiel des Teams fehlten van der Linde 0,323 Sekunden auf die Bestzeit.

Jack Aitken fuhr im Emil Frey Racing Ferrari 296 GT3 auf die dritte Position.

Aufgrund von massiven Verzögerungen am Trainingsfreitag wurde die Sitzung erst verspätet aufgenommen. Der Grund sind eine Ölspur in der Trainingssitzung der ADAC GT4 Germany und ein schwerer Unfall mit einem massiven Leitplankenschaden im ADAC GT Masters.

Ergebnis (Top 10):

1. Maro Engel - Mercedes-AMG Team WINWARD - Mercedes-AMG GT3

2. Sheldon van der Linde - Schubert Motorsport - BMW M4 GT3

3. Jack Aitken - Emil Frey Racing - Ferrari 296 GT3

4. Arjun Maini - Mercedes-AMG Team HRT - Mercedes-AMG GT3

5. Luca Stolz - Mercedes-AMG Team HRT - Mercedes-AMG GT3

6. Thierry Vermeulen - Emil Frey Racing - Ferrari 296 GT3

7. Mirko Bortolotti - SSR Performance - Lamborghini Hurácan GT3

8. Christian Engelhart - Lamborghini Team TGI by GRT - Lamborghini Hurácan GT3

9. Lucas Auer - Mercedes-AMG Team Mann-Filter - Mercedes-AMG GT3

10. Ricardo Feller - ABT Sportsline - Audi R8 LMS GT3