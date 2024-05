Goodbye Hans Ziegler: Abschied vom Kult-Schrauber

​Er galt als eine der Kult-Figuren in der alten und neuen DTM. Unübersehbar im Gewusel der AMG/HWA-Box mit seinem Wahrzeichen, einem Filzhut – Hans Ziegler.

Der gebürtige Bayer Hans Ziegler lebte Tag und Nacht für seinen Job und die ihm zugewiesenen Fahrer. Und er hat seine DTM und seine Piloten geliebt. Am 2. Mai 2024 ist Hans Ziegler nach langer Krankheit im Alter von nur 61 Jahren in Leonberg gestorben.

Hans Ziegler gehörte seit dem offiziellen DTM-Einstieg von Mercedes 1989 zum festen Boxenpersonal der AMG/HWA-Truppe. Er hatte nie schlechte Laune, war immer ansprechbar und hat sich für seine jeweiligen Schützlinge geradezu zerrissen. Wenn einer der von ihm betreuten Fahrer als Sieger durchs Ziel fuhr, flippte er vor Freude fast aus.

So war er kaum noch zu bändigen, als Klaus Ludwig 1994 auf der GP-Strecke des Nürburgrings das denkwürdige Regenrennen gewann und damit erstmals als Hecktriebler der Allrad-Konkurrenz von Alfa und Opel bei Nässe auf und davon fuhr.



Als verantwortlicher Renn-Mechaniker betreute er zum Beispiel in der alten DTM nacheinander die AMG-Mercedes von Kurt Thiim und Ellen Lohr (1991), Bernd Schneider (1992), Roland Asch (Vizemeister 1993), Klaus Ludwig (Meister 1994) und zuletzt Dario Franchitti (95/96).



Über seinen Schützling Dario Franchitti sagte Hans Ziegler mal: «Ein faszinierender Fahrer, ein Supertyp, aber was das Trinkgeld nach Siegen anging – ein echter Schotte eben.»



Nach dem Ende der ersten DTM-Auflage wechselte Ziegler mit AMG in die GT-WM und schraubte hier erneut an den Mercedes CLK der ihm bereits bekannten Kundschaft Schneider und Ludwig.



Und auch in der neuen DTM ab 2000 war er bei Mercedes wieder mit von der Partie, immer zu erkennen an guter Laune, überschäumender Siegesfreude – und dem heißgeliebten Filzhut.