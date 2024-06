Nicki Thiim eröffnet DTM-Wochenende mit Bestzeit 07.06.2024 - 10:17 Von Jonas Plümer

© DTM Nicki Thiim setzt die erste Bestzeit in Zandvoort

Die Bestzeit im ersten DTM-Training in Zandvoort geht an Nicki Thiim im SSR Performance Lamborghini. Rang zwei geht an Maximilian Paul. Mittelmotorfahrzeuge bestimmen ersten Schlagabtausch in den Dünen.