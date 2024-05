BWT World Water Run bei der DTM auf dem Lausitzring

Laufen für den Guten Zweck! Im Rahmen der DTM auf dem Lausitzring fand der BWT World Water Run statt. Insgesamt konnten durch den Lauf am Donnerstagabend 5.000 Euro für den Guten Zweck gesammelt werden.

Ungewohntes Bild auf dem Lausitzring: Statt der Rennboliden standen Fahrer, Teammitglieder, Partner, Medienvertreter, Veranstalter sowie Streckenposten auf der Start-und-Ziel-Geraden. Der ADAC und BWT hatten am Donnerstagabend unter dem Motto «Run for you and planet blue» zu einem Lauf über die 3,478 Kilometer lange Strecke eingeladen.

Zwei harte Runden lagen vor den Teilnehmern. Doch die Anstrengung war für einen guten Zweck: Für jeden Teilnehmer spendete BWT sechs Euro, um Gemeinden in Gambia und Tansania mit sauberem Trinkwasser zu versorgen. BWT, der Dekra Lausitzring und die DTM rundeten die Spendensumme auf 5.000 Euro auf.

Die Teilnehmer erhielten als Belohnung die Sonderedition der BWT Climate Bottle.

«Es ist schön, dass das ganze Fahrerlager für einen guten Zweck zusammenrückt. Der Lauf hat viel Spaß gemacht und es war witzig, sich einmal außerhalb des Autos mit Sheldon van der Linde und Mirko Bortolotti auf der Strecke zu duellieren», sagte Nicki Thiim vom Team SSR Performance.