Premiere: Cupra Formentor VZ neues DTM-Safety Car

Am Lausitzring feierte das neue Safety Car der DTM sein Debüt. Neues Safety Car ist ein brandneuer Cupra Formentor VZ mit Upgrade von ABT Sportsline. 400 PS Systemleistung im SUV der spanischen Marke.

Auf dem Lausitzring feierte der brandneue Cupra Formentor VZ seine DTM-Premiere. Die Systemleistung der Sonderanfertigung mit einem Upgrade der ABT Sportsline GmbH wurde von 333 PS auf 400 PS gesteigert.

Insgesamt stellt Cupra sechs Official Cars in der DTM. Dazu gehören neben dem Safety-Car und dem Medical-Car auch das Leading-Car, dem die 20 Fahrzeuge in der traditionsreichen Rennserie zum Start jedes Meisterschaftslaufs folgen.

Ron Dobmeier, der Safety Car-Fahrer der DTM, konnte auf dem Lausitzring schon eine Vielzahl an Runden mit dem neuen Fahrzeug sammeln. Im chaotischen Regenrennen am Samstag führte er mit dem Cupra das Rennen mehrfach an.

Auch im trockenen Sonntagsrennen wurde Dobmeier nach mehreren Zwischenfällen insgesamt zweimal auf dem Kurs in Brandenburg gerufen.