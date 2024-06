SRO passt Fahrzeugeinstufung der DTM in Zandvoort an

BoP-Änderung in Zandvoort. Nach dem Qualifying für den Sonntagslauf müssen Audi und Lamborghini ordentlich Gewicht zuladen. Überraschenderweise darf Mercedes, trotz Bestzeit im zweiten Training, ausladen.

Nach dem ersten Tag der DTM in Zandvoort wurde die BoP angepasst. Die SRO, die die BoP-Einstufungen für die DTM festlegt, kategorisiert Rennstrecken in vier verschiedene Kategorien ein und entwickelt für jede Streckenkategorie eine eigene BoP. Damit möchte die SRO fahrzeugspezifische Unterschiede auf den verschiedenen Rennstrecken ausgleichen. Der Kurs in Zandvoort ist in die D-Kategorie eingeordnet.

Das Gewicht des Audi R8 LMS GT3 wurde um 15 Kilogramm erhöht. Somit beträgt das Mindestgewicht nun 1.325 Kilogramm.

15 Kilogramm zuladen muss ebenfalls der Lamborghini Hurácan GT3, der nun mit 90 Kilogramm Zusatzgewicht fahren muss. Das Mindestgewicht beträgt nun 1.340 Kilogramm.

Zehn Kilogramm ausladen darf hingegen der Mercedes-AMG GT3. Das Mindestgewicht beträgt nun 1.325 Kilogramm.

Die Einstufungen des BMW, des Ferrari, des McLaren und des Porsche bleiben unverändert.

Die komplette Einstufung könnt ihr hier einsehen.