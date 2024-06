Mamba-Power: Lucas Auer mit Bestzeit in Training 2

Im zweiten Training der DTM in Zandvoort fuhr Lucas Auer im WINWARD Racing Mercedes-AMG GT3 die Bestzeit. Enorme Leistungsdichte: Alle 20 Fahrzeuge nur durch 0,664 Sekunden getrennt!

Im zweiten DTM-Training in Zandvoort schlug Lucas Auer zurück und fuhr in der MANN-FILTER Mamba die Bestzeit. Der Österreicher umrundete den Kurs in 1:33.078 Minuten.

Rang zwei ging an seinen österreichischen Landsmann Clemens Schmid im Dörr Motorsport McLaren 720S GT3. 0,050 Sekunden fehlten dem Überraschungsmann der Sitzung auf den Mercedes.

Kelvin van der Linde komplettiert im ABT Audi die Top 3-Positionen.

Wie schon im ersten Training zeichnete sich auch der zweite Aufschlag durch eine enorme Leistungsdichte aus. Nur 0,664 Sekunden trennten das komplette DTM-Feld.

Ergebnis DTM Zandvoort Training 2 (Top 10):

1. Lucas Auer - WINWARD Racing - Mercedes-AMG GT3

2. Clemens Schmid - Dörr Motorsport - McLaren 720S GT3

3. Kelvin van der Linde - ABT Sportsline - Audi R8 LMS GT3

4. Marco Wittmann - Schubert Motorsport - BMW M4 GT3

5. Mirko Bortolotti - SSR Performance - Lamborghini Hurácan GT3

6. Arjun Maini - Haupt Racing Team - Mercedes-AMG GT3

7. Thomas Preining - Manthey EMA - Porsche 911 GT3 R

8. Christian Engelhart - Grasser Racing Team - Lamborghini Hurácan GT3

9. Luca Stolz - Haupt Racing Team - Mercedes-AMG GT3

10. Nicki Thiim - SSR Performance - Lamborghini Hurácan GT3