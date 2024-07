DTM und vollektrische FG Series schließen Kooperation

Die DTM und die vollektrische FG Series kooperieren. Die neue Formelrennserie soll ab 2025 im Rahmenprogramm der DTM starten. Nick Heidfeld Mitbegründer. Erste Informationen in Pressekonferenz am Norisring.

Die DTM und die innovative vollelektrische FG Series arbeiten künftig eng zusammen. Gemeinsam soll die nächste Generation des Motorsports gefördert und zukunftsweisend vorangetrieben werden. Besonderes Augenmerk wird auf die Förderung junger Talente gelegt.

In einer Pressekonferenz am Norisring gab der ehemalige Formel-1-Fahrer bekannt, dass die FG Series ab 2025 im Rahmen der DTM an den Start gehen und die Nachhaltigkeitsmaßnahmen der größten europäischen GT-Serie ergänzen soll.

«Mit der FG Series stellen wir eine ganzheitliche Ausbildungsplattform bereit. Die Kooperation mit der DTM sichert uns die erste regional starke Plattform, bei der Fahrerinnen und Fahrer auf relevanten Strecken bei etablierten Events ihr Talent unter Beweis stellen können. Ich durfte als Junior selbst die ADAC-Nachwuchsförderung genießen und nun werden wir gemeinsam die nächste Generation Motorsport fördern und mitgestalten», sagte Heidfeld als Mitbegründer der FG Series.

Weitere Informationen zur Zusammenarbeit zwischen der DTM und der FG Series werden in den kommenden Wochen erwartet.