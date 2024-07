Norisring: Franck Perera ersetzt Christian Engelhart

Aufgrund einer Knie-Operation wird Christian Engelhart nicht bei der DTM auf dem Norisring starten. Franck Perera feiert sein DTM-Comeback und ersetzt ihn im Grasser Racing Team Lamborghini Hurácan GT3.

Fahrerwechsel beim Grasser Racing Team vor dem Saisonhighlight auf dem Norisring: Franck Perera wird anstelle von Christian Engelhart den Lamborghini Hurácan mit der Startnummer #63 steuern, wie das Team bekanntgab.

Aufgrund einer Knie-Operation wird Engelhart nicht auf dem legendären Stadtkurs in Nürnberg an den Start gehen. In der bisherigen Saison tat sich der Lamborghini-Rückkehrer bislang schwer und liegt derzeit mit 16 Punkten auf dem 16. Meisterschaftsrang.

Franck Perera bestritt bereits 2023 die komplette Saison in deutschlands bekanntester Rennserie und sorgte in Oschersleben für den ersten Lamborghini-Sieg in der DTM. Zudem ersetzte der langjährige Werkspilot 2022 auf dem Norisring in der Grasser-Mannschaft Rolf Ineichen.

Perera war am letzten Wochenende für das Team bereits bei den 24h Spa im Einsatz und qualifizierte das Fahrzeug auf der Pole-Position. Auch im Rennen zeigte der Routinier aus Frankreich eine starke Leistung.