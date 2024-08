DTM testet neues Wochenendformat am Sachsenring 24.08.2024 - 10:21 Von Jonas Plümer

© DTM Die DTM testet am Sachsenring ein neues Wochenendformat

Um weitere Kosten einzusparen, wird die DTM am Sachsenring ein neues Wochenendformat ausprobieren. Erstes DTM-Training jetzt erst am Freitag-Nachmitttag. Teams können so später anreisen.