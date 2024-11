Gelähmtes DTM-Ass Wickens: IMSA 2025 mit Corvette

Seit einem schweren IndyCar-Unfall im Jahr 2018 ist der ehemalige DTM-Pilot Robert Wickens gelähmt, doch trotzdem verlor er nicht seine Liebe zum Motorsport. 2025 startet er erstmals mit einer GT3 Corvette in der IMSA.

Robert Wickens startet 2025 in der IMSA WeatherTech SportsCar Championship! Der Kanadier, der seit einem schweren IndyCar-Unfall 2018 in Pocono von der Hüfte abwärts gelähmt ist, wird für DXDT Racing mit einer Corvette Z06 GT3.R in den fünf Sprintrennen der GTD-Klasse starten. Mit wem sich Wickens das Fahrzeug teilen wird, ist derzeit noch unklar.

DXDT Racing bestätigte zuvor bereits Salih Yoluc, Charlie Eastwood und Alec Udell für die fünf Endurance Cup-Rennen.

In den vergangenen Jahren war Wickens als Hyundai-Werkspilot in der Michelin Pilot Challenge mit einem TCR-Tourenwagen unterwegs und machte dabei in diesem Jahr auch die ersten Schritte auf der Nordschleife.

Zwischen 2012 und 2017 nahm der Kanadier für Mercedes in der DTM teil. Von seinen 84 Rennen konnte Wickens sechs gewinnen. Sein bestes DTM-Jahr erlebte Wickens 2016, als er den vierten Rang in der Gesamtwertung belegen konnte. Nach seinem IndyCar-Wechsel konnte sich Wickens auch in der amerikanischen Formelmeisterschaft schnell als Toppilot etablieren, ehe er am 19. August schwer in Pocono verunglückte, als sein Schmidt Peterson Motorsports-Bolide aufstieg und heftig in den Fangzaun einschlug.

Wickens, dessen erstes Rennen in der Corvette in Long Beach im April stattfinden wird, wird der einzige Fahrer in der Startaufstellung sein, der eine Handsteuerung verwendet. Die Corvette wird mit einem neuen Handbremssteuerungssystem von Bosch ausgestattet sein.

«Das ist die Gelegenheit, auf die ich schon seit einiger Zeit warte, und sie wäre ohne die Unterstützung von David Askew von DXDT, Bosch und General Motors nicht möglich gewesen», sagte Wickens. «Seit ich wieder Rennen fahre, war es mein Ziel, in der IMSA WeatherTech SportsCar Championship zu fahren. Dass ich dieses Ziel mit einem begrenzten Zeitplan im Jahr 2025 erreicht habe, ist ein großer Schritt in Richtung meiner Ziele. Es war nie eine leichte Aufgabe, aber wenn kluge Köpfe ihre Köpfe zusammenstecken, ist alles möglich.»

«Es ist immer toll, wenn man einen Fahrer von Roberts Kaliber ins Team holen kann», so DXDT-Teambesitzer David Askew. «Er ist ein Topfahrer und hat durch seinen Einsatz und seine Widerstandsfähigkeit gezeigt, dass nichts unerreichbar ist, was sich in seinen Rennsiegen und Meistertiteln in der TCR zeigt. Es wird sicherlich eine neue Herausforderung für uns alle sein, aber eine, auf die ich mich sehr freue. Ich weiß, dass wir mit all der Arbeit, die wir, Bosch, GM und Pratt Miller in dieser Winterpause geleistet haben, in einer guten Position sind, um in Long Beach voll durchzustarten.»

Mark Stielow, Motorsportleiter von GM Motorsports, fügte hinzu: «Wir sind stolz darauf, gemeinsam mit DXDT Racing, Pratt Miller, Bosch und natürlich Robert Wickens Teil dieser Bemühungen zu sein. Seit vielen Jahren arbeiten Corvette Racing und Bosch zusammen, um Innovationen im Motorsport voranzutreiben, insbesondere durch das Kollisionsvermeidungssystem, das heute in Sportwagen-Fahrerlager auf der ganzen Welt üblich ist. Die Wahl der Corvette Z06 GT3.R und DXDT Racing bedeutet für Robert und Bosch enorm viel, da sie damit ihr Ziel erreichen, den Rennsport für alle Teilnehmer auf der ganzen Welt zugänglicher zu machen, unabhängig von der Serie oder Klassifizierung.»