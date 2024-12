Manthey EMA arbeitet an Programmfortsetzung in DTM

Porsche gab bei der Night of Champions bekannt, dass Manthey EMA weiterhin daran arbeitet, das DTM-Engagement fortzusetzen. Thomas Preining bleibt weiterhin Teil des offiziellen Fahrerkaders von Porsche.

«Manthey arbeitet derzeit daran, sein Engagement in der DTM auch in der Saison 2025 fortzuführen», so Porsche in der offiziellen Pressemitteilung zu den Programmbekanntgaben rund um die traditionelle Night of Champions.

Doch wie aus Fahrerlagerkreisen zu hören ist, gilt es als sehr wahrscheinlich, dass das Traditionsteam aus Meuspath weiterhin in der DTM starten wird.

Manthey kehrte 2023 in die Rennserie zurück und konnte direkt mit Thomas Preining die Fahrerwertung gewinnen. Der Gewinn der Teamwertung und der Gewinn mit Porsche in der Herstellerwertung schlossen das perfekte Jahr des Teams ab. 2024 verlief schwieriger für das Team, doch trotzdem konnte Thomas Preining auf dem Lausitzring einen Sieg einfahren.

Zudem verlängerte Thomas Preining auch seinen Werksfahrervertrag mit der Marke aus Zuffenhausen. Es gilt als sicher, dass Preining weiterhin im «Grello» Platz nehmen wird. Und auch für das zweite Fahrzeug stehen derzeit die Zeichen auf Konstanz, da es als wahrscheinlich gilt, dass Ayhancan Güven erneut ins Lenkrad greifen wird.