Lucas Auer: «Extrem gespannt auf die neue Challenge»

Lucas Auer verlässt nach vier gemeinsamen DTM-Jahren WINWARD Racing. Zukünftig startet er für Landgraf Motorsport, für die er bereits auf der Nordschleife fuhr. Auer freut sich auf die Challenge im neuen Team.

Seit Einführung des GT3-Reglements in der DTM fuhr Lucas Auer bislang ausschließlich für WINWARD Racing. Mit dem Mercedes-Team rund um Teamchef Christian Hohenadel konnte der Tiroler viele Erfolge einfahren, so wurde er 2022 Vizemeister in der DTM und gewann 2024 den Titel im GT World Challenge Europe Sprint Cup Cup sowie der kombinierten Wertung aus Endurance Cup und Sprint Cup.

Nun wechselt Auer in der DTM sein Einsatzteam. Der Neffe von Gerhard Berger wird zukünftig für Landgraf Motorsport an den Start gehen. Das Team rund um Klaus Landgraf kennt Auer bereits durch gemeinsame Einsätze auf der Nürburgring-Nordschleife.

In das ADAC GT Masters-Meisterteam der letzten drei Jahre bringt Auer viel DTM-Erfahrung mit. Mit insgesamt 155 DTM-Starts ist 30-Jährige einer der erfahrensten Piloten im aktuellen Teilnehmerfeld der Traditionsrennserie. Mit seiner Erfahrung wird er zudem für seinen jungen Teamkollegen Tom Kalender, der in diesem Jahr in der Serie debütiert, eine wichtige Stütze sein.

«Ich freue mich schon sehr auf die DTM-Saison 2025. Das Mercedes-AMG Team Landgraf und ich werden zwar erstmals in der Serie zusammenarbeiten, kennen uns aber schon von anderen Programmen. Bis zum ersten Rennen ist es noch ein bisschen hin, aber wir sind schon voll am Arbeiten. Ich bin extrem gespannt auf die neue Challenge», so Auer über seinen Wechsel in das Landgraf-Team.