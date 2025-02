Jules Gounon: «Super stolz, DTM-Fahrer zu sein!»

Jules Gounon wird neben seinem FIA WEC-Programm im LMDh-Prototypen von Alpine auch mit WINWARD in der DTM starten! Gounon folgt damit stolz seinem Vorbild Laurent Aïello, der 2002 DTM-Meister wurde.

Beim letztjährigen Saisonfinale feierte Jules Gounon kurzfristig sein DTM-Debüt. Da Luca Stolz aus gesundheitlichen Gründen ausfiel, griff Gounon kurzfristig ins Lenkrad des Mercedes-AMG GT3 vom Haupt Racing Team. Gounon reiste dabei in einer Nacht-und-Nebel-Aktion nach Hockenheim, da er an einem freien Wochenende zuvor seine Freundin Michelle Gatting bei der ELMS in Portimão begleitete.

Gounon, der als einer der weltbesten GT-Piloten gilt, wusste direkt zu überzeugen und war in Hockenheim einer der schnellsten Mercedes-AMG-Piloten. Am Samstag belegte der Franzose, der unter der Flagge von Andorra startet, den sechsten Platz. Im zweiten Lauf schied er in aussichtsreicher Position mit einem Reifenschaden aus.

Die Erfolgsbilanz von Gounon ist beeindruckend: 2017 wurde er Meister im ADAC GT Masters und gewann im selben Jahr im Alter von nur 22 Jahren die 24h Spa, das weltgrößte GT3-Rennen. 2022 und 2023 wurde er Meister im GT World Challenge Europe Endurance Cup und gewann 2023 den Titel in der Intercontinental GT Challenge, der inoffiziellen GT3-Weltmeisterschaft.

Auf seine erste volle DTM-Saison mit WINWARD Racing freut sich der Sohn vom ehemaligen Formel 1-Piloten Jean-Marc Gounon sehr! «Ich bin super stolz DTM-Fahrer zu sein – das war immer mein großes Ziel. In der Serie trete ich gegen Fahrer an, die teilweise seit vielen Jahren dort fahren. Ich persönlich starte also mit einem kleinen Nachteil, aber mein Team ist seit Beginn der GT3-Ära dabei und eines der erfahrensten. Schnell zu lernen und gute Ergebnisse erzielen lautet meine Devise. Als Kind war ich Fan von meinem Landsmann Laurent Aïello, der 2002 die DTM gewonnen hat. Jetzt möchte ich dasselbe mit Mercedes-AMG und WINWARD Racing erreichen», berichtet Gounon stolz.

Gounon sorgt zudem in der DTM für ein Novum. Der 30-jährige ist der erste Fahrer in der langen DTM-Historie, der unter der Flagge des Fürstentums in den Pyrenäen in der Rennserie antritt!