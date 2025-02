Allied-Racing: Alexander Zverev wird Anteilseigner!

Allied-Racing soll 2025 zwei Porsche in der DTM einsetzen

Tennisstar Alexander Zverev wird Anteilseigner von den DTM-Neueinsteigern von Allied-Racing. Dies gab seine Firma Tie-Break Ventures bekannt, mit der Zverev auch Anteile am Formel 1-Team von Alpine hält.

Dicke Überraschung rund um die DTM-Neueinsteiger von Allied-Racing! Tennisstar Alexander Zverev wird mit seiner Firma Tie-Break Ventures Anteilseigner beim bayrischen Porsche-Rennstall, dies gab Tie-Break Ventures bekannt. Die Partnerschaft soll dazu beitragen, die vielfältigen Aktivitäten von Allied-Racing zu unterstützen, darunter die hochmoderne Werkstatt, das Rennteam, die Oldtimer-Restaurierung und das hochangesehene Fahrertrainingsprogramm.

Porsche gab im letzten Dezember bekannt, dass der Rennstall mit zwei Porsche 911 GT3 R in der DTM antreten soll. Die beiden Vertragsfahrer Ricardo Feller und Bastian Buus wurden als Fahrer bekanntgegeben. Doch vom Team selbst gab es noch keinerlei Kommunikation zu dem Einstieg und auch auf den sozialen Netzwerken erwähnte der Rennstall das Programm in Deutschlands bekanntester Rennserie mit noch keinem Wort, was bei einigen Szenekennern Zweifel hinterlässt.

Der 27-jährige Tennisstar Zverev - der ein bekennender Motorsportfan ist - belegt derzeit die zweite Position in der Weltrangliste und gewann 2021 die Goldmedaillie im Einzel bei den Olympischen Spielen in Tokio. Bei den US Open 2020, den French Open 2024 und den Australian Open 2025 erreichte Zverev jeweils ein Grand-Slam-Finale. Tie-Break Ventures führt Zverev gemeinsam mit seinem Bruder Mischa, der ebenfalls ein Tennisprofi ist. Gemeinsam mit den Investor Shanka Jayasinha gründeten die Zverev-Brüder ihr Unternehmen.

Allied-Racing ist dabei nicht die erste Firma im Rennsport in die Tie-Break Ventures investiert. Bereits zuvor investierten die Tennisasse in das Formel 1-Team von Alpine.

«Das Ziel von Tie-Break Ventures ist es, das kommerzielle Wachstum von Allied Racing zu fördern und neue Möglichkeiten für das Unternehmen in allen Geschäftsbereichen zu erkunden. Ich habe mich schon immer für den Motorsport begeistert, und der Beitritt zu Allied Racing ist eine großartige Möglichkeit, einen noch größeren Beitrag zu leisten», erläutert Alexander Zverev. «Über Tie-Break Ventures wollen wir neue Ideen einbringen und Strategien entwickeln, die den Betrieb des Teams voranbringen - vom Motorsport und der Fahrerentwicklung bis hin zur kommerziellen Expansion und darüber hinaus.»