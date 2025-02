DTM-Neuling Schuring wird Porsche-Vertragsfahrer

Morris Schuring wird 2025 erstmals für Manthey in der DTM antreten. Am Sonntagabend gab der 20-jährige Niederländer bekannt, dass er zudem zum offiziellen Porsche-Vertragsfahrer ernannt wurde.

DTM-Rookie Morris Schuring wird in der 2025er Saison als Porsche-Vertragsfahrer antreten. «Dies ist zweifellos ein großer Meilenstein in meiner Karriere und ein Traum, auf den ich jahrelang hingearbeitet habe», erläutert der Niederländer, der am 20. Februar seinen 20. Geburtstag gefeiert hat.

Im Vorjahr feierte Schuring zusammen mit Yasser Shahin und Richard Lietz den Klassensieg in der LMGT3-Kategorie bei den 24h Le Mans. In seiner ersten GT3-Saison war dies zugleich der größte Karriereerfolg von Schuring, dessen jüngerer Bruder Flynt im Vorjahr für Proton Huber Competition ein Rennen im deutschen Carrera Cup gewinnen konnte. Das Manthey-Trio Lietz, Schuring und Shahin belegte zudem in der FIA WEC den zweiten Meisterschaftsrang in der Klasse.

Zur 2025er Saison steigt Morris Schuring in die DTM ein. Der schnelle Niederländer wird einen dritten Porsche 911 GT3 R der Manthey-Mannschaft steuern, der unter der Nennung vom «Manthey Junior Team» an den Start geht. Es wird erwartet, dass weitere Programme des Youngsters zeitnah bekanntgegeben werden.

«Ich möchte mich bei Porsche Motorsport für ihr Vertrauen in mich danken! Außerdem möchte ich von ganzem Herzen den Menschen danken, die mir nahestehen. Diejenigen, die immer für mich da waren, in guten wie in schlechten Zeiten. Ohne euch hätte ich es nicht geschafft. Es war eine unglaubliche Reise bis zu diesem Punkt, und ich kann es kaum erwarten, ein neues Kapitel in meinem Leben aufzuschlagen!», so Schuring abschließend.