DTM: Morris Schuring startet im Oranje-Design 25.03.2025 - 08:54 Von Jonas Plümer

© Manthey Das Oranje-Design von Morris Schuring

Morris Schuring wird in einem Oranje-Design in seiner DTM-Debütsaison an den Start gehen. Der schnelle niederländische Youngster wird unter der Flagge vom Manthey Junior Team in der Traditionsserie starten.