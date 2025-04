Land-Motorsport präsentiert Silberpfeil für DTM 2025

Das Design von Ricardo Feller für die diesjährige DTM-Saison wurde bestätigt. Der Schweizer wird in den ehemaligen Audi-Werksfarben für Land-Motorsport antreten. Einziger Audi im DTM-Feld 2025.

Rund eine Woche vor dem DTM-Auftakt in Oscherleben hat Land-Motorsport das Design von Ricardo Feller präsentiert. Der Audi R8 LMS GT3 des Schweizers wird in einem Design starten, welches den ehemaligen Werksfarben der Marke gleicht.

Die Farben des Fahrzeugs mit der Startnummer #29 sind identisch mit dem Präsentationsdesign des Audi R8 LMS GT3 Evo II im Sommer 2021. Zudem sind, bis auf die DTM-Pflichtsponsoren und kleinere Teamsponsoren, auch keine großen Teamsponsoren auf dem Fahrzeug erkennbar.

Die Zusammenarbeit von Ricardo Feller und Land-Motorsport kam erst in einer Nacht-und-Nebel-Aktion zustande. Ursprünglich sollte der Porsche-Vertragsfahrer für Allied-Racing an den Start gehen. Doch das bayrische Porsche-Team zog die beiden Nennungen zurück und meldete kurz darauf Insolvenz an.

Somit wird auch in diesem Jahr ein Audi in der DTM starten und die lange Historie der Marke in der Serie fortführen.