2023er Titelträger Thomas Preining mit Bestzeit

Thomas Preining fuhr im Manthey EMA Porsche 911 GT3 R die Bestzeit im ersten Training der DTM in Oschersleben. Jordan Pepper belegt im Grasser Racing Team Lamborghini die zweite Position.

Der 2023er DTM-Champion Thomas Preining fuhr die Bestzeit im ersten Training in Oschersleben. Der Österreicher umrundete den Kurs in der Magdeburger Börde in 1:22.596 Minuten.

Rang zwei geht an Jordan Pepper im Grasser Racing Team Lamborghini. Nur 0,044 Sekunden fehlten dem Südafrikaner auf die Bestzeit.

Ayhancan Güven komplettiert in einem weiteren Manthey Porsche die Top 3-Positionen.

Nach 15 Minuten wurde die Sitzung unterbrochen. Im Bereich von Kurve zwei und sieben befand sich Öl auf der Strecke, weshalb der Kurs gereinigt werden musste. Nach einer rund 25-minütigen Unterbrechnung wurde die Sitzung wieder aufgenommen.

Ergebnis DTM Oschersleben Training 1 (Top 10):

1. Thomas Preining - Manthey EMA - Porsche 911 GT3 R

2. Jordan Pepper - Grasser Racing Team - Lamborghini Huracán GT3

3. Ayhancan Güven - Manthey EMA - Porsche 911 GT3 R

4. Jules Gounon - WINWARD Racing - Mercedes-AMG GT3

5. Mirko Bortolotti - ABT Sportsline - Lamborghini Huracán GT3

6. Maro Engel - WINWARD Racing - Mercedes-AMG GT3

7. Luca Engstler - Grasser Racing Team - Lamborghini Huracán GT3

8. Thierry Vermeulen - Emil Frey Racing - Ferrari 296 GT3

9. Lucas Auer - Landgraf Motorsport - Mercedes-AMG GT3

10. Morris Schuring - Manthey EMA - Porsche 911 GT3 R