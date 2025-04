Maro Engel mit schnellster Runde im zweiten Training

Maro Engel fuhr im zweiten DTM-Training in der Motorsport Arena Oschersleben die Bestzeit. Jordan Pepper erneut auf der zweiten Position im Grasser Racing Team Lamborghini Huracán GT3.

Maro Engel schlägt im zweiten DTM-Training in Oschersleben zurück. Der Routinier fuhr im zweiten Training die Bestzeit in der Magdeburger Börde. Engel umrundete den Kurs in 1:22.321 Minuten.

Auf den zweiten Rang fuhr Jordan Pepper im Grasser Racing Team Lamborghini. Dem Südafrikaner fehlten 0,117 Sekunden auf die Bestzeit. Pepper fuhr auch am Vormittag auf die zweite Position.

Maximilian Paul belegte im Paul Motorsport Lamborhini die dritte Position.

Ergebnis DTM Oschersleben Training 2 (Top 10):

1. Maro Engel – WINWARD Racing – Mercedes-AMG GT3

2. Jordan Pepper – Grasser Racing Team – Lamborghini Huracán GT3

3. Maximilian Paul - Paul Motorsport - Lamborghini Huracán GT3

4. Jules Gounon – WINWARD Racing – Mercedes-AMG GT3

5. Ayhancan Güven – Manthey EMA – Porsche 911 GT3 R

6. Ben Green - Emil Frey Racing - Ferrari 296 GT3

7. Thomas Preining – Manthey EMA – Porsche 911 GT3 R

8. Jack Aitken - Emil Frey Racing - Ferrari 296 GT3

9. Lucas Auer – Landgraf Motorsport – Mercedes-AMG GT3

10. Ben Dörr - Dörr Motorsport - McLaren 720S GT3