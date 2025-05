Abgang: Mario Schuhbauer verlässt SSR Performance

Die Zukunft des Rennteams von SSR Performance ist weiterhin unklar. Mit Mario Schuhbauer verlässt nun auch der Teamchef das DTM-Meisterteam. Münchener Rennteam ohne Programme im Jahr 2025.

Als 29-Jähriger hat Teamchef Mario Schuhbauer gemeinsam mit Teameigner Stefan Schlund die Mannschaft von SSR Performance zum DTM-Titel geführt. Jetzt geht der gebürtige Sauerländer neue Wege. «Ein großes Ziel war für mich, dass wir uns die Krone als DTM-Champion holen. Das Team habe ich vier Jahre immer weiter aufgebaut. Die Mitarbeiter, die Logistik, die Standortleitung – Stefan Schlund hat mir da großes Vertrauen geschenkt. Zum Glück konnte ich es mit Erfolgen zurückzahlen. Doch jetzt möchte ich mich neuen Aufgaben widmen. Es gibt einige Anfragen und sogar Verantwortliche aus der Formel 1 haben sich bei mir gemeldet. Noch ist nichts entschieden, aber ich freue mich auf eine neue große Aufgabe», erklärt Schuhbauer.

Schuhbauer, der seit April 2021 bei SSR Performance arbeitet, machte zunächst mit Erfolgen im ADAC GT Masters auf sich aufmerksam. In der Saison 2021 sicherte sich das Team mit Michael Ammermüller und Mathieu Jaminet die Vize-Meisterschaft. Ein Jahr später startete die Mannschaft mit Porsche und Schuhbauer in der DTM. Dort holte das Team für Porsche die erste Pole-Position in der DTM jemals. Ein DTM-Sieg in Spa-Francorchamps kam hinzu.

In der Saison 2023 wechselte das Team in der DTM von Porsche zu Lamborghini. Schuhbauer konnte mit SSR Performance und Fahrer Mirko Bortolotti in der DTM mit insgesamt vier Siegen die Vize-Meisterschaft für sich verbuchen, bevor ihm 2024 der ganz große Wurf gelang. Der Meistertitel mit Bortolotti krönte seine Tätigkeit für SSR Performance. «Dieser Erfolg bedeutet mir persönlich unglaublich viel. Wenn ich jetzt an den Moment in Hockenheim zurückdenke, dann bekomme ich noch immer Gänsehaut. Wir waren eine tolle, zusammengeschweißte Truppe, wo jeder einzelne den Pokal mit verdient hat», sagt Schuhbauer.

Insgesamt 50 Rennen mit SSR Performance in der DTM absolvierte der gebürtige Sauerländer. «Dass wir den ersten DTM-Titel für Lamborghini holen durften, hat mich auch sehr bewegt. In zwei Jahren ist da eine unfassbar vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Italienern entstanden. Jetzt bin ich sehr gespannt, an welche Rennstrecken mein zukünftiges Leben mich noch bringt. Meine Zeit bei SSR Performance hat mich geprägt und Stefan Schlund werde ich für immer dankbar sein», fasst der Wahl-Münchner, der für SSR Performance in die bayrische Landeshauptstadt zog, seine Erfahrungen zusammen.

«Mit Mario verlieren wir eine herausragende Führungskraft. Ein Teamplayer mit höchster Einsatzbereitschaft, der eigenverantwortlich Großes geleistet hat. Aktuell liegt unser Fokus bei SSR Performance auf der Fahrzeugentwicklung und Mario möchte, was in seinem jungen Alter vollkommen verständlich ist, nochmal in die große weite Welt des Motorsports. Das können wir ihm momentan nicht bieten, aber eine positive Verbindung zwischen uns wird immer bleiben», erklärt SSR Performance Geschäftsführer Stefan Schlund.

Somit besteht weiter Unklarheit über die Zukunft von SSR Performance im Motorsport. Mit Mario Schuhbauer verlässt nun die letzte Führungsperson das Team. Eine angekündigte Programmerweiterung in den Kundensport fand ebenfalls nicht statt.