Engagement: DTM startet beim Wings for Life World Run

Am morgigen Sonntag findet der Wings for Live World Run statt, bei der jeder für den guten Zweck teilnehmen kann. Die DTM wird mit einem eigenen Team vertreten sein. Rennsieger Ayhancan Güven führt Team an.

Statt schnellen Rundenzeiten zählt am kommenden Wochenende jeder Schritt. Die DTM startet am Sonntag (4. Mai) beim Wings for Life World Run. Das „Team DTM“ engagiert sich für den guten Zweck – angeführt von Porsche-Pilot Ayhancan Güven (TR) als Teamkapitän. Auch Fans können virtuell Teil des Teams werden und gemeinsam mit den DTM-Stars am globalen Spendenlauf teilnehmen. Zur Anmeldung geht es unter wingsforlifeworldrun.com. Veranstalter ist Wings for Life, der neue Charity-Partner der DTM. Die Stiftung setzt sich für die Heilung von Querschnittslähmungen ein und fördert erstklassige Forschungsprojekte sowie klinische Studien.

Der Startschuss für den Wings for Life World Run fällt am Sonntag um 13 Uhr. Läuferinnen und Läufer können bei einem der Flagship Runs in verschiedenen Städten oder virtuell über die Wings for Life World Run App teilnehmen. Wer sich dem «Team DTM» anschließen möchte, kann über die App oder unter wingsforlifeworldrun.com/de/teams/ dem Team beitreten. «Als Rennfahrer weiß ich, was es bedeutet, sich frei bewegen zu können. Ich freue mich, gemeinsam mit unseren Fans für den guten Zweck zu laufen und das ‚Team DTM‘ als Kapitän anzuführen», sagt Güven, der beim DTM-Auftakt in Oschersleben über seinen ersten Rennsieg jubelte.

Mitmachen kann beim Wings for Life World Run jeder – unabhängig ob Spitzensportler, Hobbyläufer oder Anfänger. Statt einer traditionellen Ziellinie gibt es ein sogenanntes Catcher Car, das die Teilnehmer virtuell oder vor Ort nach und nach einholt. Die Startgebühr für den Lauf beträgt 25 Euro und fließt komplett in die Rückenmarksforschung. Zu den prominenten Teilnehmern zählt Ski-Ikone Marcel Hirscher. «Ich bin nach meiner Verletzung noch nicht wieder ganz fit, werde aber trotzdem starten. Wir laufen für die, die es nicht können. Dabei geht es nicht um Topzeiten, sondern um das Dabeisein und die gute Sache. Das ist eine großartige Aktion», sagt Hirscher. Der mehrfache Ski-Olympiasieger sowie Weltmeister warb beim DTM-Auftakt in der Motorsport Arena Oschersleben als Botschafter für die Stiftung Wings for Life.

Seit 2004 fördert die Wings for Life Stiftung die weltweite Forschung zur Heilung von Querschnittslähmungen. Der Wings for Life World Run findet seit 2014 statt und mobilisierte bislang über 1,5 Millionen Teilnehmer.

Am Wings for Live World Run wird nicht nur die DTM ein eigenes Team an den Start bringen, sondern auch SPEEDWEEK! SPEEDWEEK wird dabei Spendengelder für den Speedway- und Sandbahn-Piloten Max Dilger sammeln. Dilger hatte im Oktober 2024 einen schlimmen Unfall bei einem Rennen zur französischen Speedway-Liga und zog sich neben mehreren anderen Knochenbrüchen eine ernsthafte Verletzung an der Brustwirbelsäule zu, die zu einer schweren Schädigung des Rückenmarks führte.