Neue DTM-Startzeiten am Lausitzring und in Zandvoort

Bei den kommenden beiden Stationen auf dem Lausitzring und in Zandvoort wird je ein DTM-Rennen zu einer ungewohnten Uhrzeit gestartet. Schuld daran haben die Eishockey-WM und der 24h Le Mans Vortest.

Seit vielen Jahren hat es sich als Gesetz eingebrannt, dass DTM-Rennen am Samstag und Sonntag um 13:30 Uhr gestartet werden. Doch für das Samstagsrennen auf dem Lausitzring und das Sonntagsrennen auf dem Dünenkurs im niederländischen Zandvoort müssen sich die DTM-Fans an andere Startzeiten gewöhnen.

Das Samstagsrennen auf dem Lausitzring wird bereits um 12:30 Uhr gestartet. Der Grund dafür ist die Eishockey-WM, welche ebenfalls auf ProSieben übertragen wird und an dem Samstag ein Halbfinale ausgetragen wird. Die DTM-Organisation des ADAC entschied sich dafür, das Rennen vorzuziehen, um eine garantierte Sendezeit zu haben und nicht durch eine mögliche Verlängerung eingeschränkt zu werden.

Der Sonntagslauf der DTM auf dem Dünenkurs im niederländischen Zandvoort wird, wie im Vorjahr, um 16:30 Uhr gestartet. Grund dafür ist erneut eine Überschneidung mit dem offiziellen Vortest der 24h Le Mans, an dem auch einige DTM-Fahrer teilnehmen werden. René Rast, Jules Gounon und Jack Aitken werden dabei sowohl in Le Mans als auch in Zandvoort ins Lenkrad greifen. Das Qualifying für den Sonntagslauf auf dem niederländischen GP-Kurs wird dabei bereits am Freitag stattfinden.

Die jeweils anderen Rennen der beiden Veranstaltungen werden zur gewohnten Uhrzeit um 13:30 Uhr aufgenommen.