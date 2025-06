Thomas Preining mit Bestzeit im zweiten Training

Der 2023er DTM-Meister Thomas Preining fuhr die Bestzeit im zweiten Training. Der Manthey EMA-Pilot fuhr im Grello-Porsche die schnellste Runde. Probleme für Jordan Pepper und Mirko Bortolotti.

Im zweiten Training der DTM in Zandvoort schlägt Thomas Preining zurück. Der 2023er DTM-Titelträger fuhr im Manthey EMA Porsche 911 GT3 R die Bestzeit im zweiten Training auf dem Dünenkurs. Preining umrundete den Kurs in 1:33.345 Minuten.

Den zweiten Platz belegte der zweimalige Titelträger Marco Wittmann im Schubert Motorsport BMW M4 GT3. 0,109 Sekunden fehlten dem BMW-Ass auf die Bestzeit.

Ayhancan Güven komplettiert im zweiten Manthey Porsche die Top 3-Positionen.

Nach 13 Minuten musste die Sitzung mit einer Full-Course-Yellow werden. Jordan Pepper strandete nach einem Fahrfehler im Kiesbett der ultraschnellen Scheivlak-Kurve. Die Marshalls mussten den Grasser Racing Team Lamborghini des Südafrikaners aus dem Kiesbett bergen.

Auch der amtierende Meister Mirko Bortolotti erlebte eine Sitzung zum Vergessen. Nachdem er zur Trainingshalbzeit am Ende der ersten Steilkurve über die Randsteine fuhr, schleppte er seinen Huracán GT3 mit Rauchentwicklung in langsamer Fahrt zurück zu seiner ABT-Mannschaft in der Boxengasse. Nach einer Reparaturpause kehrte der in Wien lebende Italiener auf die Strecke zurück.

Ergebnis DTM Zandvoort Training 2 (Top 10):

1. Thomas Preining - Manthey EMA - Porsche 911 GT3 R

2. Marco Wittmann - Schubert Motorsport - BMW M4 GT3

3. Ayhancan Güven - Manthey EMA - Porsche 911 GT3 R

4. René Rast - Schubert Motorsport - BMW M4 GT3

5. Jack Aitken - Emil Frey Racing - Ferrari 296 GT3

6. Arjun Maini - Haupt Racing Team - Ford Mustang GT3

7. Ben Dörr - Dörr Motorsport - McLaren 720S GT3

8. Tom Kalender - Landgraf Motorsport - Mercedes-AMG GT3

9. Thierry Vermeulen - Emil Frey Racing - Ferrari 296 GT3

10. Luca Engstler - Grasser Racing Team - Lamborghini Huracán GT3