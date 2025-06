BMW-Star René Rast feiert 26. DTM-Pole-Position

René Rast steht auf der Pole-Position für den zweiten DTM-Lauf in Zandvoort. Der dreimalige Titelträger feiert seine 26. Pole-Position in Deutschlands bekanntester Rennserie. Leichter Regen im Qualifying.

René Rast wird den zweiten Lauf der DTM in Zandvoort von der Pole-Position aufnehmen. Im Schubert Motorsport BMW M4 GT3 umrundete Rast den Kurs in den Dünen in 1:32.750 Minuten.

Rang zwei an Jack Aitken im Emil Frey Racing Ferrari. 0,275 Sekunden hatte der Sieger des zweiten Lausitzring-Rennens Rückstand auf Rast.

Marco Wittmann komplettiert im zweiten BMW M4 GT3 von Schubert Motorsport die Top 3-Positionen.

Zu Beginn des Qualifyings setzte starker Regen auf dem Kurs an der niederländischen Nordseeküste ein und verwandelte den Kurs in eine Rutschbahn. Doch der Regen hörte schnell auf, so dass sich die Rundenzeiten wieder stabilisierten und die Piloten ihren Angriff auf die Pole-Position bei guten Bedingungen machen konnten.

Ergebnis DTM Zandvoort Qualifying 2 (Top 10):

1. René Rast - Schubert Motorsport - BMW M4 GT3

2. Jack Aitken - Emil Frey Racing - Ferrari 296 GT3

3. Marco Wittmann - Schubert Motorsport - BMW M4 GT3

4. Jules Gounon - WINWARD Racing - Mercedes-AMG GT3

5. Thomas Preining - Manthey EMA - Porsche 911 GT3 R

6. Ben Dörr - Dörr Motorsport - McLaren 720S GT3

7. Ayhancan Güven - Manthey EMA - Porsche 911 GT3 R

8. Jordan Pepper - Grasser Racing Team - Lamborghini Huracán GT3

9. Tom Kalender - Landgraf Motorsport - Mercedes-AMG GT3

10. Thierry Vermeulen - Emil Frey Racing - Ferrari 296 GT3