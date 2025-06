Audi-Schock: Ricardo Feller im Quali disqualifiziert

Ricardo Feller wurde im Qualifying für den Sonntagslauf der DTM in Zandvoort disqualifziert. Nach einem Teamfehler von Land-Motorsport wurde der Schweizer von der Sitzung ausgeschlossen.

Ricardo Feller verliert den 15. Startplatz für den zweiten DTM-Lauf in Zandvoort. Der Land-Motorsport-Pilot wurde am Anschluss des Qualifyings, welches aufgrund des ungewöhnlichen Zeitplans in Zandvoort bereits am Freitag ausgetragen wurde, disqualifiziert.

Die Mannschaft von Land-Motorsport verstieß im Zeittraining gegen den Punkt 45.1 des sportlichen Reglements, welcher reguliert, welche Anpassungen am Fahrzeug während der laufenden Sitzung verboten sind.

Das Audi-Team bockte den Wagen in der laufenden Sitzung auf und ließ ihn danach ab, so dass der Schweizer auf die Strecke zurückkehren konnte.

Allerdings ist es in den laufenden Qualifyingsitzungen verboten, dass das Auto aufgebockt wird, ehe es auf die Strecke zurückkehrt. Ein Teamfehler, da die Regel so im Regelbuch aller größeren GT-Serien verankert ist.

Der Eidgenosse muss somit den zweiten DTM-Lauf am Sonntagnachmittag vom letzten Startplatz aufnehmen.