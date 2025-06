Qualifying: René Rast stellt DTM-Rekord auf

Mit seiner 26. Pole-Position in der DTM stellt René Rast einen neuen Rekord auf. Der dreimalige DTM-Meister ist somit der Pilot mit den meisten Pole-Positions. Rast verdrängt Bernd Schneider von der Spitze.

Der 6. Juni 2025 geht in die Geschichtsbücher der DTM ein. Das Qualifying für den zweiten Lauf in Zandvoort bringt einen neuen Rekordfahrer in die DTM-Historie. Mit seiner 26. Pole-Position in der Rennserie stellt René Rast einen neuen Rekord auf.

Im Qualifying fuhr der Schubert Motorsport-Pilot zu einer überlegenen Bestzeit. Rast hatte mit seinem BMW M4 GT3 fast 0,3 Sekunden Vorsprung auf das restliche Feld.

Mit seiner 26. Pole-Position verdrängt Rast Bernd Schneider von der Topposition in der Wertung. Seine zuvor letzte Bestzeit fuhr der 38-Jährige 2023 auf dem Red Bull Ring.

Den Rekord feierte Rast mit speziellen T-Shirts in der Boxengasse von Zandvoort. «Die schleppen die seit fast einem Jahr mit sich rum», lachte Rast nach der Bestzeit im Interview.

Der Rekord ist beachtenswert, da Rast erst seit 2017 – mit Ausnahme von 2021 – Vollzeit in der DTM fährt. In seinem 127. DTM-Qualifying stellte Rast nun den Rekord auf. Im Vergleich dazu trat Mr. DTM, Bernd Schneider, bei 236 Rennen an.