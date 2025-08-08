DTM-Legenden bei Demofahrten am Nürburgring

Anmelden Registrieren Einstellungen Abonnements & Käufe Abmelden
Von Jonas Plümer
Guido Momm fährt den brachialen Ford Mustang
© DTM

Guido Momm fährt den brachialen Ford Mustang

Fand historischer DTM-Tage kommen bei den Demonstrationsfahrten auf dem Nürburgring voll auf ihre Kosten! Legendäre Fahrzeuge und namhafte ehemalige DTM-Piloten nehmen an den Demofahrten teil.
Für große Freude bei zahlreichen DTM-Fans sorgte die Mitteilung vom ADAC, dass die historischen DTM-Fahrzeuge am Nürburgring-Wochenende auf die Piste zurückkehren werden. Insgesamt vier Demofahrten werden während dem Rennwochenende mit den historischen Tourenwagen gemacht.

Vom BMW M3 und Mercedes-Benz 190E 2.5-16V Evo II über den Opel Calibra V6 bis hin zum Opel Astra V8 Coupé dürfen sich die Fans auf Highlights aus der abwechslungsreichen DTM-Historie freuen. Dabei wird auch unter anderem ein Abt Audi TT-R, ein BMW 635 CSi, ein Volvo 240 Turbo, ein spektakulärer Ford Mustang oder gleich zwei Mercedes C-Klasse AMG auf dem Nürburgring unterwegs sein.

Mit Harald Grohs, Chris Esser, Markus Oestreich, Stefan Mücke und Volker Strycek nehmen zudem einige ehemalige DTM-Piloten an den Demofahrten teil, dazu der ehemalige ADAC GT Masters-Titelträger Sebastian Asch.

Teilnehmerliste Demonstrationsfahrten historische DTM-Boliden:

Sebastian Sommer - Abt Audi TT-R (2000)
Ralph Bahr & Harald Grohs - BMW E30 M3 (1987)
Chris Esser - Volvo 240 Turbo Gr. A (1986)
Markus Oestreich - BMW 635 CSi (1986)
Nico Wittmann & Herbert Wittmann - BMW E30 M3 (1989)
Guido Momm - Ford Mustang (1994)
Jörg Reuter - Mercedes Benz 190E 2.3 (1987)
Markus Wüstefeld - Mercedes Benz 190E Evo II (1992)
Stefan Mücke - Mercedes C-Klasse (2005)
Thilo Goos - Mercedes C-Klasse (2006)
Volker Strycek - Opel Calibra V6 4x4 (1994)
Klaus Hoffmann - Opel Astra V8 Coupé (2003)
Toni Schell - Opel Astra V8 Coupé (2003)
Volker Schneider & Michael Schneider & Sebastian Asch - Ford Sierra Cosworth (1987)

