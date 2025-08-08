McLaren-Sensation: Doppelführung im Training

Auf das Ergebnis des zweiten Trainings auf dem Nürburgring haben wohl die wenigsten gewettet: Timo Glock fuhr im Dörr Motorsport McLaren die Bestzeit vor seinem Teamkollegen Ben Dörr! Thierry Vermeulen auf 3.

Timo Glock fuhr die Bestzeit im zweiten Training der DTM auf dem Nürburgring. Der Publikumsliebling fuhr im Dörr Motorsport McLaren eine Rundenzeit von 1:26.209 Minuten. Somit fuhr Glock erstmals seit seiner Rückkehr in die DTM die Bestzeit!

Rang zwei geht an seinen Dörr Motorsport-Teamkollegen Ben Dörr, der bereits am Vormittag mit schnellen Rundenzeiten überzeugen konnte. Nur 0,044 Sekunden fehlten Dörr dabei auf Glock.

Thierry Vermeulen komplettiert im Emil Frey Racing Ferrari die Top 3-Positionen.

Nach neun Minuten wurde eine Full Course Yellow-Phase ausgerufen, als Ricardo Feller mit seinem Land-Motorsport Audi am Ende der Veedol-Schikane stehenblieb. Nachdem der Schweizer mit seinem Audi von der Strecke war, gab Renndirektor Sven Stoppe die Zeitenjagd wieder frei. Nachdem das Team aus Niederdreisbach das Problem mit dem Fahrzeug behoben hatte, kehrte der Schweizer zum Ende der Sitzung zurück auf die Strecke.

Ergebnis DTM Nürburgring Training 2 (Top 10):

1. Timo Glock - Dörr Motorsport - McLaren 720S GT3

2. Ben Dörr - Dörr Motorsport - McLaren 720S GT3

3. Thierry Vermeulen - Emil Frey Racing - Ferrari 296 GT3

4. Ricardo Feller - Land-Motorsport - Audi R8 LMS GT3

5. Ayhancan Güven - Manthey EMA - Porsche 911 GT3 R

6. Jack Aitken - Emil Frey Racing - Ferrari 296 GT3

7. Thomas Preining - Manthey EMA - Porsche 911 GT3 R

8. Marco Wittmann - Schubert Motorsport - BMW M4 GT3

9. Luca Engstler - Grasser Racing Team - Lamborghini Huracán GT3

10. Gilles Magnus - Comtoyou Racing - Aston Martin Vantage GT3