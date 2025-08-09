Anmelden Registrieren Einstellungen Abonnements & Käufe Abmelden
Ferrari dominiert Qualifying – Jack Aitken auf Pole

Von Jonas Plümer
Jack Aitken auf der Pole-Position auf dem Nürburgring
© DTM

Jack Aitken auf der Pole-Position auf dem Nürburgring

Ferrari dominiert das erste Qualifying der DTM auf dem Nürburgring. Alle Ferrari des Teams sind in den Top 4. Der ehemalige Formel 1-Pilot Jack Aitken sicherte sich eine weitere Pole-Position.
Emil Frey Racing-Pilot Jack Aitken steht auf der Pole-Position für den ersten DTM-Lauf auf dem Nürburgring. Der Ferrari-Pilot umrundete den Kurs in 1:25.155 Minuten. Mit den drei Punkten klettert Aitken auf den zweiten Meisterschaftsrang vor.

Position zwei geht an seinen Teamkollegen Thierry Vermeulen. Nur 0,046 Sekunden trennten die beiden Ferrari des Teams aus der Schweiz.

Luca Engstler komplettiert im Lamborghini vom Grasser Racing Team die Top 3-Positionen.

Die unheimliche Leistungsdichte im DTM-Feld wurde deutlich, da alle Fahrzeug das Qualifying innerhalb von 0,981 Sekunden beendeten.

Ergebnis DTM Nürburgring Qualifying 1 (Top 10):

1. Jack Aitken - Emil Frey Racing - Ferrari 296 GT3
2. Thierry Vermeulen - Emil Frey Racing - Ferrari 296 GT3
3. Luca Engstler - Grasser Racing Team - Lamborghini Huracán GT3
4. Ben Green - Emil Frey Racing - Ferrari 296 GT3
5. Lucas Auer - Landgraf Motorsport - Mercedes-AMG GT3
6. Jules Gounon - WINWARD Racing - Mercedes-AMG GT3
7. Ben Dörr - Dörr Motorsport - McLaren 720S GT3
8. Maro Engel - WINWARD Racing - Mercedes-AMG GT3
9. Jordan Pepper - Grasser Racing Team - Lamborghini Huracán GT3
10. Thomas Preining - Manthey EMA - Porsche 911 GT3 R

