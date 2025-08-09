Timo Glock bewertet Trainingsbestzeit im McLaren

Anmelden Registrieren Einstellungen Abonnements & Käufe Abmelden
Von Jonas Plümer
Timo Glock
© DTM

Timo Glock

Der ehemalige Formel 1-Pilot und jetzige DTM-Star Timo Glock fuhr am Trainingsfreitag auf dem Nürburgring die Bestzeit – die erste eines Dörr Motorsport McLaren. Glock bewertet den Trainingstag.
Am Trainingsfreitag der DTM auf dem Nürburgring fuhr Timo Glock im Dörr Motorsport McLaren 720S GT3 die schnellste Runde im zweiten Training, die gleichbedeutend mit der schnellsten Runde vom kompletten Tag ist.

Für Glock ein extrem wichtiges Ergebnis, da in der bisherigen DTM-Saison des ehemaligen Formel 1-Fahrers nichts zusammenlief und er größtenteils im hinteren Teil des Feldes unterwegs war.

«Natürlich war es nur das Freie Training, aber so ein Ergebnis tut einfach gut. Für uns als Team ist die Herausforderung DTM ein kontinuierlicher Prozess und es geht in die richtige Richtung. Trotzdem darf man nicht vergessen, dass Dörr Motorsport erst das zweite Jahr dabei ist. Ich freue mich auf ein mega DTM-Wochenende am Nürburgring», erklärt der Odenwalder nach dem Trainingsfreitag.

Vor dem Rennwochenende in der Eifel tauschten Glock und sein Teamkollege Ben Dörr die Fahrzeuge in der McLaren-Mannschaft von Dörr Motorsport.

