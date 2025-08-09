Das Samstagsrennen der DTM im TV und Livestream

Das DTM-Feld tritt auf dem traditionsreichen Nürburgring an. Die Trainingsergebnisse versprechen ein enges Teilnehmerfeld auf dem Kurs. SPEEDWEEK verrät euch, wie ihr das neunte Saisonrennen verfolgen könnt.

Endlich steht das fünfte Rennwochenende der DTM-Saison 2025 an! Deutschlands bekannteste Rennserie startet auf dem Nürburgring in die zweite Saisonhälfte. Am Freitag fanden bereits die beiden Trainingssitzungen statt. Jack Aitken fuhr die Bestzeit im ersten Aufschlag. In der zweiten Sitzung fuhr Timo Glock im McLaren die Bestzeit.

Am heutigen Samstag wird es zum ersten Mal richtig ernst: Neben dem ersten Qualifying findet auch der erste Wertungslauf in der Eifel statt.

Um 09:35 Uhr startet das erste Qualifying in der Eifel, während um 13:30 Uhr die Startampel für den ersten Wertungslauf auf Grün geschaltet wird.

Wie gewohnt kann das Rennen im deutschen Free-TV Live auf ProSieben verfolgt werden. Die Übertragung vom Stadtkurs rund um den Dutzendteich beginnt um 12:55 Uhr.

Die ProSieben-Übertragung kann zudem auf ran.de sowie auf Joyn gestreamt werden. Zudem wird dort auch ab 09:25 Uhr das Qualifying Live gezeigt.

Ebenfalls alle Sitzungen werden auf dem YouTube-Account der DTM gezeigt. Dort ist die Übertragung allerdings mit englischen Kommentar verfügbar. Viele Fans, die den polarisierenden ProSieben-Kommentator Eddie Mielke nicht hören möchten, verfolgen dort das Rennen.

Auch auf ServusTV ist das Rennen live verfolgbar. Ab 13:30 Uhr, beginnt die Übertragung für die österreichischen Fans.