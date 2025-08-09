Nach Startchaos: Strafe für DTM-Star René Rast (BMW)

René Rast löste das Startchaos im ersten DTM-Rennen auf dem Norisring aus, welche die Rennunterbrechung auslöste. Die Stewards bestraften dafür den dreimaligen DTM-Champion, welcher weit zurückfällt.

In der zweiten Kurve des DTM-Rennens auf dem Nürburgring drehte René Rast den amtierenden Meister Mirko Bortolotti um. Dabei riss am Lamborghini eine Leitung ab und Betriebsmittel liefen auf die Strecke, was den Kurs in der Eifel in eine Rutschbahn verwandelte und das Rennen zur Reinigung unterbrochen werden musste.

René Rast erhielt für die Kollision mit dem Lamborghini-Werksfahrer eine 15-Sekunden-Zeitstrafe. Rast verliert damit seinen siebten Rang im ersten Rennen, welchen er sich in einem hartumkämpften Rennen erkämpfte.

Durch die 15-Sekunden-Zeitstrafe rutscht Rast auf den 14. Platz zurück und verliert damit wichtige Punkte im Kampf um eine gute Meisterschaftsposition.