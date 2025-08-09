Jack Aitken triumphiert und übernimmt Tabellenführung

Das erste DTM-Rennen auf dem Nürburgring musste nach einem Startunfall unterbrochen werden. Jack Aitken gewinnt das Rennen. Der Ferrari-Pilot übernimmt damit die Tabellenführung in der DTM.

Perfekter Samstag für Jack Aitken am Nürburgring. Nach der Pole-Position gewinnt Jack Aitken auch das Rennen. Mit den 28 Punkten, die Aitken am Samstag einfahren konnte, übernimmt der ehemalige Formel 1-Pilot die Tabellenführung.

Rang zwei geht an Ben Green im zweiten Ferrari von Emil Frey Racing. Die beiden Fahrzeuge trennten am Rennende 0.684 Sekunden. Für den DTM-Neuling Green ist es das erste Podium in der DTM!

Ricardo Feller konnte sich durch eine kluge Strategie seines Teams um einige Positionen vorkämpfen. Der Land-Motorsport-Pilot beendete das Rennen auf dem starken dritten Platz. Für das Audi-Team ist es das erste Podestergebnis in der DTM!

In der Startrunde gab es rund um die AMG-Arena Chaos. Mirko Bortolotti und Fabio Scherer wurden nach einem Startgetümmel von einigen Autos getroffen und umgedreht. Bortolotti stellte seinen Lamborghini aufgrund der erlittenen Schäden ab.

Zur Einfahrt in den Hatzenbachbogen gab es eine weitere heftige Kollision zwischen Thierry Vermeulen im Emil Frey Racing Ferrari und Jules Gounon im WINWARD Racing Mercedes-AMG GT3. Dabei wurde die Front des Mercedes stark beschädigt und er verteilte einige Trümmerteile. Auch Arjun Maini und Maro Engel wurden in den Zwischenfall verwickelt - Engel erhielt drei Penalty Laps für die Auslösung zugesprochen.

Zu Beginn der zweiten Runde kollidierten in der AMG-Arena die beiden Manthey Porsche von Morris Schuring und Ayhancan Güven. Güven wurde dabei umgedreht. Das Fahrzeug wurde so stark beschädigt, dass er ebenfalls das Auto abstellen musste. Die Rennleitung untersuchte den Vorfall zwischen den beiden Porsche, entschied aber, dass keine Strafen nötig sind.

Um aufzuräumen, wurde zunächst das Safety Car auf den Kurs gerufen, aber kurz darauf zückte Rennleiter Sven Stoppe die rote Flagge. Neben vielen Karbonteilen wurde eine lange Ölspur über den traditionsreichen Kurs in der Eifel gezogen.

Um 13:54 Uhr wurde das Rennen nach den Aufräumarbeiten hinter dem Safety Car wieder aufgenommen. Nach einer Runde kam das Safety Car zurück in die Box, trotzdem wurde das Rennen um eine Runde verlängert.

Nach 25 Rennminuten stellte Maro Engel seinen WINWARD Racing Mercedes-AMG GT3 in der Box ab und schied aus. Nur eine Runde später stellte Jules Gounon den Schwesterwagen des Mercedes-Teams ab. Der Grund dafür waren Folgeschäden nach den zahlreichen Kollisionen. Und auch Arjun Maini stellte rund eine Viertelstunde vor Rennende seinen Ford Mustang ab.

Ergebnis DTM Nürburgring Rennen 1 (Top 10):

1. Jack Aitken - Emil Frey Racing - Ferrari 296 GT3

2. Ben Green - Emil Frey Racing - Ferrari 296 GT3

3. Ricardo Feller - Land-Motorsport - Audi R8 LMS GT3

4. Jordan Pepper - Grasser Racing Team - Lamborghini Huracán GT3

5. Marco Wittmann - Schubert Motorsport - BMW M4 GT3

6. Licas Auer - Landgraf Motorsport - Mercedes-AMG GT3

7. René Rast - Schubert Motorsport - BMW M4 GT3

8. Luca Engstler - Grasser Racing Team - Lamborghini Huracán GT3

9. Ben Dörr - Dörr Motorsport - McLaren 720S GT3

10. Thomas Preining - Manthey EMA - Porsche 911 GT3 R