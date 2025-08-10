Anmelden Registrieren Einstellungen Abonnements & Käufe Abmelden
Sensation am Nürburgring: McLaren auf Pole!

Von Jonas Plümer
Ben Dörr auf Pole im McLaren
© DTM

Ben Dörr auf Pole im McLaren

Damit haben wohl nur die größten Optimisten gerechnet: Ben Dörr im Dörr Motorsport McLaren 720S GT3 auf der Pole-Position für den zweiten DTM-Lauf auf dem Nürburgring. Gilles Magnus im Aston auf drei.
Damit haben wohl die wenigsten gerechnet, Ben Dörr steht auf der Pole-Position für den Sonntagslauf der DTM auf dem Nürburgring. Im McLaren 720S GT3 von Dörr Motorsport umrundete er den Kurs in 1:25.620 Minuten.

Auf Rang zwei folgt Lucas Auer im Mercedes-AMG GT3 von Landgraf Motorsport. Der Tiroler hatte auf den McLaren 0,100 Sekunden Rückstand.

Und auf Platz drei folgt eine weitere große Überraschung: Gilles Magnus fuhr im Comtoyou Racing Aston Martin auf dem dritten Platz!

Ergebnis DTM Nürburgring Qualifying 2 (Top 10):

1. Ben Dörr - Dörr Motorsport - McLaren 720S GT3
2. Lucas Auer - Landgraf Motorsport - Mercedes-AMG GT3
3. Gilles Magnus - Comtoyou Racing - Aston Martin Vantage GT3
4. Jordan Pepper - Grasser Racing Team - Lamborghini Huracán GT3
5. Jules Gounon - WINWARD Racing - Mercedes-AMG GT3
6. Arjun Maini - Haupt Racing Team - Ford Mustang GT3
7. René Rast - Schubert Motorsport - BMW M4 GT3
8. Marco Wittmann - Schubert Motorsport - BMW M4 GT3
9. Maro Engel - WINWARD Racing - Mercedes-AMG GT3
10. Thierry Vermeulen - Emil Frey Racing - Ferrari 296 GT3

