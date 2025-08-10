Sofortige Reglementänderung im DTM-Qualifying

Die DTM passt zum Sonntag auf dem Nürburgring das Reglement an. Zukünftig ist es Piloten verboten, im letzten Sektor unnötig langsam zu fahren. Damit sollen gefährliche Situationen wie am Samstag verhindert werden.

Nachdem es am Samstag auf dem Nürburgring im Qualifying zu einigen gefährlichen Situationen kam, wird das Reglement der DTM angepasst. Die Regel gilt bereits ab dem Qualifying für den zweiten DTM-Lauf auf dem Nürburgring.

Zukünftig ist es den Piloten verboten, im letzten Sektor der Strecke, unnötig langsam zu fahren. Dies soll verhindern, dass mehrere Fahrzeuge im letzten Sektor der Strecke trödeln, um Abstand auf den Vordermann zu gewinnen. Am Samstag gab es dabei einige gefährliche Situationen mit Fahrzeugen, die extrem langsam im letzten Sektor fuhren und dabei einige deutliche schnellere Fahrzeuge angeschossen kamen.

Als einziger Pilot wurde dabei Dörr Motorsport-Piloten Ben Dörr bestraft. Mit seinem McLaren 720 S GT3 blockierte Dörr vor der letzten Kurve Tom Kalender im Landgraf Motorsport Mercedes-AMG GT3. Dörr wurde dabei um drei Startpositionen zurückversetzt.