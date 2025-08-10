DTM: Ferrari nach Doppelsieg erneut eingebremst

Für den Sonntagslauf der DTM auf dem Nürburgring wurde der Ferrari 296 GT3 nach den Doppelsieg am Samstag erneut eingebremst. Der Aston Martin und der Ford Mustang GT3 erhalten mehr Motorleistung.

Nach dem ersten DTM-Lauf auf dem Nürburgring gibt es durch die Technikkommission der SRO eine weitere Feinjustierung der Balance of Performance. Der Ferrari 296 GT3 wird zum zweiten Mal am Wochenende eingebremst, nachdem er im ersten Lauf einen Doppelsieg feierte, Aston Martin und Ford erhalten mehr Motorleistung. Die weiteren Einstufungen bleiben unverändert.

Der maximale Ladedruck des Aston Martin steigt von 2,03 bar auf 2,07 bar an. Der maximale Ladedruck des britischen Sportwagen liegt im unteren Drehzahlbereich an, so dass der Wagen mehr Leistung beim Herausbeschleunigen entwickelt.

Der maximale Ladedruck des Ferrari 296 GT3 wird gesenkt. Statt 2,50 bar entwickelt der italienische Supersportwagen maximal nur noch 2,48 bar.

Die beiden Luftmengenbegrenzer des Ford Mustang GT3 werden um jeweils einen Millimeter vergrößert. Somit erhält das V8-Triebwerk im Mustang mehr Luft und entwickelt somit mehr Motorleistung. Bislang tut sich das Haupt Racing Team am DTM-Wochenende auf dem Nürburgring sehr schwer, die Änderung soll die Leistung des Fahrzeugs verbessern.