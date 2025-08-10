Das Sonntagsrennen der DTM im TV und Stream

Auch am Sonntag wird pure Action auf dem Nürburgring geboten

Das DTM-Feld tritt auf dem legendären Nürburgring an. Am heutigen Sonntag absolviert das Feld den zweiten Rennlauf. SPEEDWEEK verrät euch, wie ihr das zehnte Saisonrennen verfolgen könnt.

Endlich steht das fünfte Rennwochenende der DTM-Saison 2025 an! Deutschlands bekannteste Rennserie startet auf dem Nürburgring in die zweite Saisonhälfte. Den ersten Rennlauf gewann Jack Aitken im Emil Frey Racing Ferrari. Der Brite übernahm damit auch die Tabellenführung.

Am heutigen Sonntag wird das Prozedere vom Samstag erneut wiederholt: Neben einem Qualifying findet auch der zweite Wertungslauf in der Eifel statt.

Um 09:00 Uhr startet das zweite Qualifying in der Eifel, während um 13:30 Uhr die Startampel für das zweite Rennen auf Grün geschaltet wird.

Wie gewohnt kann das Rennen im deutschen Free-TV Live auf ProSieben verfolgt werden. Die Übertragung vom Nürburgring beginnt um 12:55 Uhr.

Die ProSieben-Übertragung kann zudem auf ran.de sowie auf Joyn gestreamt werden. Zudem wird dort auch ab 08:50 Uhr das Qualifying Live gezeigt.

Ebenfalls alle Sitzungen werden auf dem YouTube-Account der DTM gezeigt. Dort ist die Übertragung allerdings mit englischen Kommentar verfügbar. Viele Fans, die den polarisierenden ProSieben-Kommentator Eddie Mielke nicht hören möchten, verfolgen dort das Rennen.

Auch auf ServusTV ist das Rennen live verfolgbar. Ab 13:15 Uhr, beginnt die Übertragung für die österreichischen Fans.

Auf n-tv können Fans am Sonntagabend zudem eine Zusammenfassung des Rennwochenendes verfolgen. Zwischen 19:15 und 19:30 überträgt der Nachrichtensender n-tv Magazin PS - DTM Kompakt.