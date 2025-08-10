Feuerschock: BTCC-Team komplett abgebrannt

Schockierende Bilder aus Großbritannien: Bei einem Feuer wurde die komplette Teambasis des BTCC-Teams Power Maxed Racing zerstört. Auch die Einsatzfahrzeuge wurden komplett zerstört.

Schockierende Bilder vom BTCC-Team Power Maxed Racing. Bei einem Feuer wurde am Samstag das komplette Rennteam mitsamt der Trailer, der Werkzeuge und den Rennfahrzeugen zerstört. Teamchef Adam Weaver gab bei Facebook Einblicke zu der Katastrophe.

«Heute um 13 Uhr erhielt ich einen Anruf, dass es in der Nähe unseres Firmengeländes einen Großbrand gegeben habe. Ich machte mich auf den Weg dorthin, und als ich näher kam, war schnell klar, dass es unser Gebäude war! Ich musste dann zusehen, wie 20 Jahre Blut, Schweiß und Tränen in etwa 20 Minuten in Schutt und Asche gelegt wurden», erklärt Weaver.

Der Teameigner setzt fort: «Absolut alles ist zerstört, die Produktionshalle, das Lager und, was vielleicht am traurigsten ist, das Rennteam. Es ist nichts mehr übrig. Gar nichts. Ja, ich bin unbeschreiblich niedergeschlagen für mich und meine Familie, aber vielleicht noch mehr für all die Menschen, die Teil dieser Reise waren und denen genauso viel daran liegt wie mir. Aber für sie werde ich mich davon nicht unterkriegen lassen. Ich werde treten, kämpfen, schlagen und mich (wieder) fast umbringen, um das zu schaffen. Ich weiß, dass ich das schaffen und Erfolg haben werde, weil ich viele unglaubliche Menschen habe, die hinter mir stehen und mir zur Seite stehen, um dafür zu sorgen, dass das passiert. Wir haben viel zu tun und keine Zeit dafür, aber wenn Sie gegen uns wetten, verlieren Sie Ihr Geld!»

Ob und wie es mit Power Maxed Racing weitergeht, ist so kurz nach der Katastrophe noch völlig unklar.

In der diesjährigen BTCC-Saison setzt Power Maxed Racing zwei Vauxhall Astra ein, die von Nick Halstead und dem talentierten Nachwuchstalent Mikey Doble gesteuert wurden. Auch die beiden Einsatzfahrzeuge wurde von dem Brand getroffen. Nach sechs von zehn Rennwochenenden belegt Mikey Doble den 14. Tabellenrang, in Snetterton konnte das Talent den dritten Rennlauf gewinnen.